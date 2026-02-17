Mergina suprato, kad vaikinas jai neištikimas, iš keistos detalės: „Tapo aišku, kad kažkas kitas šeria mano šunį“

Vaizdo įraše, kuris surinko daugiau nei 18,1 milijono peržiūrų, @theidestiny pasidalijo istorija apie chaotišką pasimatymą, kuris skaudžiai atmerkė jai akis.
Ji apibendrino tai fraze, kuri tapo populiari internete: „Jei tavo šuo pradeda ant tavęs loti, tai reiškia, kad jį šeria kas nors kitas“, – teigė ji.
Nepavykusi vakarienė
Moteris pasakojo, kad ji ir jos vaikinas visą savaitę laukė planuoto pasimatymo restorane, kurį abu labai mėgo. Jie nekantravo išmėginti naują meniu, išsirinko drabužius šiai progai, bet išaušus pasimatymo dienai kažkas pasikeitė vaikino elgesyje.
Ji pasakojo, kad jos partneris staiga tapo irzlus ir kalbėjo su ja nemandagiai. Toks elgesys iškart sukėlė įtarimų, nes tą dieną, pasak merginos, nieko, kas būtų išprovokavę tokį elgesį, neįvyko.
„Jis mane skubino, o tai buvo labai keista, nes paprastai jis ruošdavosi ilgiau nei aš“, – paaiškino ji, pridurdama, kad jie tuo metu nė nevėlavo.
Nenorėdama susigadinti nuotaikos tokį puikų vakarą, ji nusprendė nekreipti dėmesio į vaikino elgesį.
Bet jiems atvykus į restoraną padėtis žaibiškai pablogėjo.
Ji prisiminė, kaip vaikinas pyko ir murmėjo dėl automobilių stovėjimo aikštelės, jiems skirto staliuko, eilės prie tualetų ir šalia vakarieniaujančių žmonių. Pasak merginos, jis pyko dėl kiekvienos smulkmenos.
Situacija dar labiau paaštrėjo, kai jos partneris staiga apkaltino šalia sėdinčius žmones, kad jie „nužiūrinėja jo moterį“, nors buvo akivaizdu, kad tai buvo du homoseksualūs vyrai.
Pasak moters, vaikino pyktis kilo žaibišku greičiu, o galiausiai jis susirinko savo daiktus ir išėjo į lauką „parūkyti“.
Paliko vieną restorane
Po kelių minučių ji pamatė jo automobilį pravažiuojantį pro restoraną didžiuliu greičiu. Į restoraną jis daugiau nebegrįžo.
Vaikinas neatsakė į skambučius, ji liko sėdėti viena, sulaukė maisto, pati sumokėjo sąskaitą ir turėjo išsikviesti taksi.
Tuo metu ji sakė, kad bandė racionalizuoti jo elgesį, kaltindama stresą ir jo traumines patirtis kariuomenėje, bet dabar, žiūrėdama atgal, ji viską mato labai aiškiai:
„Kažkas kitas šėrė mano šunį“, – pareiškė ji. Metaforinis būdas pasakyti, kad jos partneris ją apgaudinėja.
Ši frazė neliko nepastebėta milijonams žiūrovų, daugelis jų užplūdo komentarus, sakydami, kad patyrė panašų elgesį iš savo partnerių.
„Kažkas kitas šeria mano šunį. Aš taip visad sakau“, – rašė vienas žmogus, o kiti sakė, kad ši istorija padėjo jiems iš naujo pamatyti praeities santykius.
Moteris savo vaizdo įrašą baigė paprastu įspėjimu kitiems: jei jūsų partneris tampa kandus, ginčijasi ar pradeda konfliktuoti prieš tai, kas jums kelia džiaugsmą, tai gali būti ženklas, kad kažkas ne taip ir kad „kas nors kitas šeria jūsų šunį“.
