Ketverius metus bute gulėjo kaimyno lavonas: „Kodėl man turėjo rūpėti?“

Kelerius metus daugiabučio gyventojai nematė savo kaimyno iš septintojo aukšto, laiškai perpildė jo pašto dėžutę, tačiau niekas nesiteikė pas jį užeiti. Tik antstolio vizito metu bute buvo rastas jau mumifikavęsis 86 metų vyro kūnas.
Kunigaikščio Boleslavo Drąsiojo gyvenamųjų namų kvartale Poznanės Piatkovo rajone sausio 28 d. policijos pareigūnai, padėdami antstoliui vykdyti vykdomąjį raštą, aptiko mumifikuotą vyro, greičiausiai 86 metų buto gyventojo Jozefo, lavoną.
„Gali būti, kad palaikai ten guli jau nuo 2022 m.“, – teigė Poznanės policijos atstovas spaudai Lukaszas Paterskis.
Dingo lyg į vandenį
Kaip įmanoma nepastebėti, kad vyras vieną dieną tiesiog pradingo? Senjoras gyveno 11-os aukštų daugiabučiame name, pastatytame 1980-aisiais. Kiekviename aukšte buvo po tris butus, jis gyveno septintajame aukšte.
Senolis reguliariai susitikdavo su kaimynais sename, ankštame lifte, taip pat eidamas į „Biedronka“ parduotuvę, kuri yra priešais daugiabutį. Tačiau niekas nesusirūpino, kai jis staiga dingo lyg į vandenį.
„Aš jo nepažinojau, net nežinau, kaip jis atrodo. Bet aš čia negyvenu, tik lankau savo motiną. Kaimynas pasakojo, kad jis buvo keistas žmogus, visada keliaudavo, visada kažkur buvo išėjęs, – žurnalistams sakė moteris, sutikta daugiabučio, kuriame gyveno miręs senolis, laiptinėje. – Jo pašto dėžutė buvo perpildyta. Viskas krito per kraštus, buvo pilna laiškų.
Bet kodėl man turėjo rūpėti? Kažkas mirė, ir viskas.“
Įtarė, bet veiksmų nesiėmė
„Čia mes vieni kitų nepažįstame. Tik pasisveikiname, atsisveikiname, ir viskas. Tie, kurie čia gyvena ilgiau, šiek tiek pažįsta vieni kitus, bet kiti – ne.
Turėjome įtarimą, galvojome, kad jis mirė, nes pašto dėžutė buvo pilna. Bet niekas nedrįso eiti į vidų, be to, nebuvo jokio kvapo“, – pasakojo mirusiojo kaimynas.
Situacija išaiškėjo, kai atvyko antstolis. Velionio buto nuoma buvo išskaičiuojama iš jo sąskaitos automatiškai, tačiau nebuvo mokamos kitos sąskaitos.
Lemtingąją dieną dujų bendrovės darbuotojai atvyko kartu su antstoliu pašalinti butui priklausantį dujų skaitliuką. Šio vizito metu ir buvo aptikti palaikai.
„Matome aiškų abejingumo kaimynams pavyzdį. Aš esu iš tos kartos, kai aplinkiniai vieni kitus artimai pažinojo. O ši situacija parodė, kaip svarbu yra rūpintis kaimynais“, – pabrėžė Poznanės būsto kooperatyvo atstovė spaudai Dorota Vesolovska.
