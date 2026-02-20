Kraupi avarija Lenkijoje nusinešė 23 m. rokiškiečio gyvybę – jaunuoliui skirti širdį veriantys žodžiai

Tragiška avarija įvyko apie penktą ryto greitkelyje S8 (Vroclavas–Varšuva–Balstogė) netoli Broko sankryžos, 545,5 km ruože, važiuojant Balstogės kryptimi – maždaug 200 kilometrų nuo Lietuvos sienos.
Pirminiais duomenimis, blaivus 57 metų Lietuvos pilietis, vairavęs „Renault“ mikroautobusą, atsitrenkė į „Volvo“ vilkiko su puspriekabe galą.
Po kelių akimirkų į tą patį „Renault“ rėžėsi „Mercedes“ mikroautobusas, kurį vairavo blaivus 26 metų Lenkijos pilietis.
Per avariją žuvo du lietuviai – „Renault“ mikroautobuso vairuotojas ir keleivis, 23 metų rokiškėnas.
Žuvusį jaunuolį Deimantą draugai ir artimieji apibūdino kaip itin geros širdies, pasiaukojantį dėl kitų ir visų mylimą bei mylintį.
„Sunku susitaikyti su realybe, kad šiandien mus paliko Deimantas.
Niekada nemaniau, kad ši diena ateis taip greitai. Nemaniau išvis, kad ateis. Deimantas buvo mano vyresnis brolis, nors ir nesiejo mūsų kraujas.
Brolis buvo tas, kuris visada aukodavosi dėl kitų, ir net blogiausiom dienom Jis buvo saulės spindulėlis, visų mylimas ir mylintis.
Esam be galo dėkingi už kiekvieną minutę praleistą su Tavim, Deimantai.
Ir nors dabar liko tyluma, tavo gerumas, tavo šypsena ir tavo širdis gyvens mumyse amžinai.
Ačiū, kad buvai mūsų gyvenime. Ilsėkis ramybėje. Tu visada liksi mūsų širdyse“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė vaikino draugė.