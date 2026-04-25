Prie šarvojimo salės atėjusius atsisveikinti su M. Sadausku pasitiko širdį veriantys žodžiai

Visus atvykusius į laidojimo namus prie šarvojimo salės pasitiko jautrus užrašas su širdį veriančiais žodžiais.
Lentelėje užrašyti tokie jautrūs žodžiai:
„Šypsaus ir nesvarbu, jog tik akimirką...
Išlydint nužudytą paramediką M. Sadauską giminaitė pratrūko: „Supūk tu pragare"
Žvelgiu į dangų – laukiamą ir mylimą...
Meldžiuos tik širdimi ir paslapčia...
Džiaugiuos – nors ašarų nebeturiu...
Juokiuos, nors verkti pamiršau...
Ir išeinu, tik žvilgsnis lieka ilgesingas ir taurus...
Gimiau, tik nebe žemei – dangui...
Ir gyvenu, tik jau kitaip, tik jau kitur...
Mantas Sadauskas. 1995 02 26–2026 04 21.
Šv. Mišios už velionį bus laikomos sekmadienį, 7.30 val. Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje. Karstas išnešamas sekmadienį, 13.15 val.
Velionis išlydimas į Raguvėlės kapines.“
Paramediko M. Sadausko kūnas rastas antradienį Panevėžio rajone esančios sodybos teritorijoje.
Nužudyto asmens kūnas buvo užkastas sodybos teritorijoje. Nužudymo byloje įtarimai pareikšti trims asmenims, tarp jų ir paramediko žmonai J. Sadauskienei.
Rodyti daugiau žymių