Neįprastas radinys moters BMW automobilyje: aptiko tikrą lobį

Savininkė, atlenkusi galines automobilio sėdynes, rado didžiulį kiekį monetų. Pasidalinus nuotrauka internete, žmonės ėmė komentuoti juokaudami ir spėliodami, iš kur galėjo atsirasti šis „lobis“.
Vieni juokaudami įspėjo savininkę pasisaugoti mokesčių inspekcijos, o kiti spėjo, jog tai taksi automobilis. Visgi nuotraukos autorė paneigė tokias spekuliacijas.
Neeilinis įrašas sulaukė daugiau nei dviejų tūkstančių reakcijų ir virš 600 komentarų.
Vaikai žaidimų aikštelėje surado lobį – jų reakcijos neįkainojamos
Įrašo autorė Agnieška suskaičiavo 175 zlotus (daugiau nei 40 eurų) ir pasakė, iš kur tokia suma monetomis atsirado už sėdynių.
Autorė sako, kad mokesčių inspekcija prikibti negalės, nes šie pinigai jau buvo apmokestinti.
Susiję straipsniai
„Pinigai iš mokyklos parduotuvėlės, kurią kadaise turėjau, o ten apskaita yra privaloma, – internautus ramino moteris. – Smulkias monetas rinkdavau į maišelius ir pasidėdavau ant galinės sėdynės, o šie dažnai plyšdavavo.“
Komentaruose žmonės ėmė juokauti apie „automobilį – taupyklę“ ir „lobio radybas“.
O kai kurie pasidalino panašiomis savo istorijomis.
„Man buvo panašiai, kai perėmiau automobilį iš sūnaus. Tik ne tiek daug“, – rašė vienas internautas.
„Žinau tokį atvejį, kai ūkininkų pora turėjo „VW“ markės furgoną. Žmona atidavė automobilį mechanikui, nes iš ventiliacijos angų pučia silpnas vėjas, ir kas paaiškėjo? Vyras ten nuo jos paslėpė apie 30 tūkst. zlotų (7 tūkst. eurų), susuktų į ritinį“, – pasakojo kitas.
„Kai kartą nusipirkau „Honda“, radau 23 zlotus (virš 5 eur.)“, – prasitarė dar vienas komentatorius.
„Audi automobilyje radau voką ant galinio vidinio sparno už grotelių su data 2005/06. Viduje buvo 2090 eurų. O geriausia tai, kad automobilį nusipirkau 2016 m. Radomoje esančioje automobilių parduotuvėje. Visi banknotai buvo išleisti iki 2006 m.“ – pasakojo internautas.
Parengta pagal fakt.pl