Sportininkės apranga SPA sukėlė tėvo pyktį: „Vaikai neturėtų to matyti“

Fitnesu užsiimanti moteris atkerta, kad jos išvaizda iš tiesų kelia pavydą.
35-erių sportininkė Kaisa Kuusnõmm neseniai su vyru atostogavo SPA centre, tačiau ramų poilsį aptemdė netikėta kritika.
Jos drąsus ir kūną išryškinantis maudymosi kostiumėlis užkliuvo vienam iš tėvų, kuris manė, kad tokia išvaizda nėra tinkama vilkėti viešumoje.
Kaisa vilkėjo juodą maudymosi kostiumėlį, kuris aiškiai pabrėžė jos sportišką kūną. Tai regėdamas, vienas iš SPA buvusių tėvų kreipėsi į Estijos žiniasklaidą piktindamasis.
„Kodėl vaikai turi matyti moteris, kurių maudymosi kostiumėlis vos dengia krūtis ir sėdmenis?“ – klausė jis.
Pati Kaisa į kritiką reagavo ramiai ir socialiniuose tinkluose parašė, kad tuo metu SPA centre nematė nė vieno vaiko.
„Šalia manęs tikrai labai daug žmonių jaučiasi nepatogiai. Tiek tėvai, tiek tie, kurie vaikų neturi. Kiekvienas dabar turėtų šiek tiek pažvelgti į save ir pagalvoti kodėl“, – rašė ji.
Kaisa mano, kad yra nemažai žmonių, kuriems lygiai taip pat pašiurpsta oda pamačius moteris, vilkinčias visą kūną dengiančią burką, todėl jokia apranga ramybės negarantuoja.
„Dabar jau sunku suprasti, kaip pasirinkti aprangą, kad visi būtų laimingi“, – svarstė Kaisa.
Sportininkės nuomone, tėvai turėtų daugiau dėmesio skirti sau, o ne kitų išvaizdai kritikuoti.
„Manau, kad per mokinių atostogas vaikai būna užsiėmę linksmybėmis ir pramogomis, o tėvai tuo metu tikrai galėtų spręsti savo pačių nesaugumo problemas“, – pridūrė ji.
Parengta pagal „Ohtuleht“