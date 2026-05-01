Gyvenimo būdasIstorijos

Gimimas virš debesų: Į Romą skridusiame lėktuve moteris pagimdė berniuką

2026 m. gegužės 1 d. 16:09
Rasa Strimaitytė
Į Romą skridusiame Italijos oro bendrovės „Ita“ lėktuve moteris 10 km aukštyje pagimdė berniuką.
Septintą mėnesį nėščia moteris į orlaivį įlipo Senegalo sostinėje Dakare, pranešė „Ita“. Netrukus po starto jai netikėtai prasidėjo sąrėmiai. Padedant įgulai bei dviem keleivėms – gydytojai ir medicinos seseriai, naujagimis ramesniame lėktuvo kamputyje išvydo dienos šviesą. Mažylis ir motina jaučiasi gerai.
Oro bendrovės duomenimis, tai buvo pirmasis gimimas „Ita“ orlaivyje. Buvusi Italijos valstybinė kompanija šiuo metu priklauso vokiečių „Lufthansa“ grupei. Reisas AZ855 jungia Dakarą ir didžiausią Romos Fjumičino oro uostą.
Apie gimdyvės amžių ir tautybę „Ita“ duomenų nepateikė.
