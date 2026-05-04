Gražuolę manekenę be pusės kaukolės mirti palikęs Rusijos milijonierius sulaukė pelnyto galo

41 m. statybų magnatas Dmitrijus Kuzminas sunkiai sužalojo 33 m. Anželiką Tartanovą, kai ši norėjo užbaigti jų šešis mėnesius trukusius santykius.
Už šį nusikaltimą verslininkas turėjo pasirinkti – aštuoneriems metams sėsti į kalėjimą ar eiti kariauti Vladimiro Putino karo. Tačiau jis mirė nuo širdies smūgio.
Prieš keletą mėnesių Anželika pasirodė televizijos laidoje, kurioje drąsiai parodė savo sužalojimų mastą.
Susiję straipsniai
Šiurpus radinys laidojimo namuose: sunku patikėti, ką artimiesiems atiduodavo vietoj velionio pelenų
J. Gaigalaitės jaunystėje – įvykis, sukrėtęs Biržus: automobiliu rėžėsi į namą – šeimininkas išsigelbėjo per stebuklą
Po D. Kuzmino atakos ji kelis mėnesius negalėjo kalbėti.
D. Kuzminui buvo pareikšti kaltinimai pasikėsinimu nužudyti, bet jis tikėjosi išvengti kalėjimo.
Tačiau, kaip pranešė vietos žiniasklaida, jis mirė dėl širdies sutrikimo, kurį sukėlė „psichologinė trauma, patirta dėl jam iškeltos baudžiamosios bylos“.
Praėjusi keliems mėnesiams po užpuolimo Anželika sakė: „Ilgą laiką negalėdavau prisiartinti prie veidrodžio, labai bijojau.“
Jos sesuo Anastasija Beloglazova kalbėjo: „Kokiu gyvuliu reikia būti, kad šitaip pasielgtum su žmogumi?.. Tai siaubinga.“
D. Kuzminui grėsė mažiausiai aštuoneri metai kalėjimo.
Vienintelis būdas išvengti kalėjimo buvo įstoti į V. Putino armiją ir eiti kariauti į karo mėsmalę Ukrainoje.
Anželika su sunkiais galvos sužalojimais buvo tiesiog išmesta į gatvę. Jauna moteris išgyveno tik todėl, kad praeivis sukėlė triukšmą ir iškvietė greitąją pagalbą.
Teigiama, kad D. Kuzminas po to savaitę apsimetinėjo Anželika, naudodamasis jos telefonu ir jos vardu rašinėdamas parašytų žinutes draugams, sakydamas, jog jai viskas gerai.
Baisi smūgio jėga suknežino moters kaulus ir praktiškai nuplėšė pusę kaukolės.
Dėl užpuolimo, kuris sukėlė rimtą smegenų traumą, jos kalba, atmintis ir koordinacija buvo sutrikusi.
Ją operavęs neurochirurgas Viačeslavas Smirnovas sakė: „Anželikos atvejis buvo sudėtingas ir sunkus.
Ji patyrė ne tik subduralinę hematomą, bet ir pačių smegenų audinių pažeidimus bei sunaikinimą.“
Gydytojai planuoja naudoti 3D spausdintuvą, kad atkurtų jai kaukolę.
Parengta pagal thesun.co.uk