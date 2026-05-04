Šiurpus radinys laidojimo namuose: sunku patikėti, ką artimiesiems atiduodavo vietoj velionio pelenų

2023 m. spalį vietos pareigūnai Penrouzo mieste, Kolorado valstijoje, gavo daugybę skundų dėl siaubingo kvapo, sklindančio iš pastato, priklausančio laidojimo namams „Return to Nature“. Juos valdė sutuoktiniai Jonas ir Carie Hallfordai, siūlę nebrangias, ekologiškas paslaugas.
Kartu su standartinėmis kremacijų ir laidojimų paslaugomis, jie taip pat siūlė vadinamąsias „žaliąsias laidotuves“, kuriose atsisakoma balzamavimo ir agresyvių cheminių medžiagų naudojimo. Tai buvo iš pažiūros modernus, etiškas pasirinkimas, todėl laidojimo namai traukė gedinčias šeimas.
Žmona Carie buvo įmonės veidas, ji lydėdavo klientus per emociškai sunkų procesą ir tvarkydavo dokumentus. Klientai vertino jos užuojautą ir šilumą, todėl pasitikėjo oraus atsisveikinimo pažadais. Tuo tarpu Jonas dirbo užkulisiuose ir rūpinosi technine verslo puse. Jis save apibūdino kaip „trečios kartos laidojimo namų direktorių“, turintį 19 metų patirtį.
Kremavimo paslauga (skaičiuojant eurais) kainavo nuo 1000 eurų ir buvo žadama ją atlikti vietiniame krematoriume. Po to savininkai grąžindavo artimiesiems pelenus.
Atrodė, kad laidojimo verslas yra pelningas: abu sutuoktiniai vairavo prabangius automobilius, vykdavo į brangias atostogas ir apsipirkinėdavo dizainerių parduotuvėse. „Return to Nature“ įmonei priklausė biuras, kuriame savininkai susitikdavo su šeimomis, ir netoliese esantis beveik 800 kv. m apleistas pastatas, iš pažiūros naudojamas sandėliavimui.
Policija į pastarąjį atvyko 2023 m. spalio 3 dieną, sulaukę gausybės pranešimų apie baisų kvapą. Tuo metu Kolorado valstijoje nebuvo jokio teisinio reikalavimo, kad laidojimo namų direktoriai turėtų licenciją ar būtų dalyvavę specialiuose mokymuose, todėl niekada nebuvo vykdomos reguliarios patikros.
Pareigūnai kvapą pajuto iš karto, tačiau negalėjo nei įeiti į vidų, nei žvilgtelėti pro langus, nes jie buvo užtamsinti. Tarnybos susisiekė su Jonu ir klausė apie smarvę, o šis teigė, kad ji susijusi su jo taksidermijos (iškamšų gamybos) hobiu. Pareigūnams įtarimų sukėlė skystis, kuris, atrodė, sunkėsi iš po durų. Tik kitą dieną, gavę kratos orderį, pareigūnai galėjo įeiti į vidų.
Jono ir Carie niekur nebuvo matyti. Apsirengę apsauginiais kostiumais, pirštinėmis, batais ir respiratoriais, policininkai įėjo į pastatą. Pasak jų, vaizdas sukrėtė. Visuose milžiniško pastato kambariuose kūnai buvo sukrauti vienas ant kito. Teigiama, kad lavonų krūvų aukštis siekė durų staktas, todėl į kai kuriuos kambarius specialistai negalėjo patekti. Paaiškėjo, kad kai kurie kūnai ten gulėjo kelis mėnesius, o kiti – dar nuo 2019 metų.
Iš viso rasti 189 kūnai. Daugelis kūnų laikomi maišuose, kiti tiesiog suvynioti į paklodes. Suaugusieji, vaikai ir neišnešioti kūdikiai buvo pažengusio irimo stadijoje dėl aukštos patalpų temperatūros. Pastate knibždėjo daugybė vabzdžių ir lervų, besimaitinančių yrančiais kūnais, o grindys permirkusios nuo kūno skysčių. Patalpose aptikti ir pavieniai kibirai, skirti varvantiems skysčiams surinkti.
Carie ir Jonas gedinčias šeimas tikindavo, kad jų mirę artimieji buvo oriai kremuoti, tačiau iš tikrųjų jie tiesiog paimdavo pinigus ir mesdavo kūnus į krūvą supūti. Policija išsiaiškino, kad krematoriumas, kurio paslaugomis „Return to Nature“ teigė naudojęsi, nutraukė bendradarbiavimą dar prieš metus dėl neapmokėtų sąskaitų. Pora taip pat nemokėjo ir kitų mokesčių.
Pastato viduje taip pat buvo aptikti cemento mišinio maišai. Būtent tokius mišinius Carie ir Jonas pildavo į urnas ir atiduodavo šeimoms kaip pelenus. Kai kurie žmonės tuos „pelenus“ išbarstė reikšmingose vietose, kiti juos nešiojosi su savimi metų metus nežinodami, kad tai tebuvo cemento mišinys.
Dar prieš atradimą kai kurios šeimos buvo pastebėjusios, kad atsiimti pelenai atrodo sunkesni nei turėtų būti. Kiti tikino, kad pelenai buvo keistos tekstūros, o juose kartais buvo galima rasti pašalinių daiktų, pavyzdžiui, varžtų.
Žinia apie siaubingą atradimą greitai pasklido, o kaltininkai pabėgo. Jonas išjungė telefoną, kad jo nebūtų galima susekti, tačiau FTB aptiko Carie telefoną, ir jie buvo rasti besislapstantys pas Jono tėvus Oklahomoje. Pora buvo nedelsiant suimta.
Teismo duomenimis, atpažinti kūnus buvo labai sudėtinga. Tyrėjai naudojo pirštų atspaudus, odontologinius įrašus ir net ligoninių apyrankes, kurios vis dar buvo ant kai kurių aukų riešų. Pastatas, kuriame buvo pūdomi lavonai, pripažintas netinkamu naudoti ir nugriautas.
Policija taip pat ėmėsi ekshumuoti palaidotus kūnus ir išsiaiškino, kad dviejuose kapuose buvo ne tie žmonės. Viename kape, kur turėjo atgulti buvęs kariuomenės seržantas, gulėjo moteris. Todėl aukų skaičius išaugo iki 191.
Tyrėjų teigimu, stebėjimo kameros užfiksavo, kaip Jonas naktį iš furgono į pastatą įneša ir bejausmiškai numeta vieną kūną po kito. Tą pačią naktį jis rašė Carie žinutę, skųsdamasis, kad nešiodamas kūnus jis išsitepė kūno skysčiais. Taip pat teigiama, kad kai kuriuose vaizdo įrašuose matoma į patalpas įeinanti Carie, todėl teismas konstatavo, kad ji apie šią aferą žinojo ir prisidėjo.
Už tariamas kremacijas iš gedinčių šeimų pora susišlavė daugiau nei 110 tūkst. eurų dydžio sumą ir įsisavino beveik 766 tūkst. eurų vertės paramos lėšų, skirtų pandemijos laikotarpiu sunkumų patiriantiems verslams.
Poros susirašinėjimai rodė, kad Jonas svarstė įvairius būdus atsikratyti kūnų. 2020 m. spalį jis aptarė keturis variantus: „Skubiai pastatyti naują aparatą [greičiausiai krematoriumą]. Iškasti didelę duobę ir pripilti šarmo. Iškasti mažą duobę ir užkurti laužą. Arba aš keliauju į kalėjimą, kas greičiausiai ir nutiks.“
Abu įtariamieji pripažino savo kaltę. Jonas prisipažino dėl sukčiavimo elektroninėmis priemonėmis ir netinkamo elgesio su 191 lavonu.
Teisme jis sakė: „Turėjau tiek daug progų viską sustabdyti ir pasitraukti, bet to nepadariau. Mano klaidos atsirūgs ištisoms kartoms. Viskas, ką dariau, buvo neteisinga.“
Nukentėjusių šeimų nariai teisme sakė iki šiol sapnuojantys pasikartojančius košmarus apie jų artimųjų pūvančius kūnus ir lervas. Jie Joną vadino pabaisa. Teisėjas paantrino sakydamas, kad jis sukėlė neapsakomą ir nesuvokiamą žalą.
„Man asmeniškai atrodo, kad kiekvienas iš mūsų yra geras žmogus, tačiau gyvename pasaulyje, kuris kasdien išbando šį tikėjimą, o, pone J. Hallfordai, jūsų nusikaltimai šį tikėjimą stipriai sudrebina“, – sakė jis.
46-erių metų Jonui skirta 40 metų bausmė už netinkamą elgesį su palaikais ir 20 metų už sukčiavimą elektroninėmis priemonėmis. 49-erių metų Carie prisipažino kalta dėl sukčiavimo ir netinkamo elgesio su palaikais. Ji prašė švelnesnės bausmės, teigdama, kad buvo „išsigandusi ir desperatiška motina“, kuria manipuliavo jos vyras. Carie buvo nuteista 18 metų už sukčiavimą ir dar laukia papildomo nuosprendžio dėl elgesio su palaikais.
Skelbiama, kad Carie ir Jonas išsiskyrė jau būdami kalėjime.
Aukų šeimos teisme teigė besigailinčios, kad pasitikėjo šios poros paslaugomis.
2024 m. gegužę Kolorado valstijoje buvo priimtas naujas įstatymas, skirtas pertvarkyti laidojimo verslo industriją ir įvesti griežtesnį reguliavimą.
Parengta pagal „Mirror“