Turkijoje šypseną tvarkęsis vyras liko ir be pinigų, ir be dantų: iškrito juokiantis

34 metų Jonas Dentonas iš Hertfordšyro 2020 metais pateko į rimtą avariją. Tam, kad galėtų įvesti kvėpavimo vamzdelį, gydytojai pacientui turėjo ištraukti priekinius dantis.
Vėliau, sveikdamas, jis turėjo nešioti metalines fiksacijas žandikaulyje, dėl kurių jo dantys pradėjo trupėti ir gesti.
Kadangi negalėjo tinkamai valytis dantų ir valgyti, Jonas kreipėsi į vietinį odontologą, kuris pasiūlė gydymą už beveik 35 tūkst. eurų.
„Odontologai pataria“: kaip prižiūrėti dantų implantus?
Negalėdamas sau to leisti, jis pradėjo domėtis ir lietuvių pamėgtu gydymu Turkijoje, kur kainos dažniausiai yra gerokai mažesnės.
Pasirinkęs 4 tūkst. eurų kainuojančią procedūrą, sausį jis išskrido „naujos šypsenos“.
Vyras teigia, kad jam įsukus 14 implantų, patyrė „nepakeliamą“ skausmą.
Vos po kelių dienų grįžus į Jungtinę Karalystę, apatiniai dantys iškrito jam „juokiantis ant sofos“.
Tad kovo mėnesį jis sugrįžo į Turkiją ir teigia, kad patikros metu dantistas, nieko nesakęs, pašalino visus jo naujus implantus ir jų nesutvarkė.
Dabar jis sako, kad negali valgyti net minkšto pyrago ir gailisi, kad apskritai vyko į Turkiją dėl tokios procedūros.
Jonas prisiminė, kad pabudęs po procedūros neberado savo dantų ir pridūrė: „Išskyrus vieną priekinį, kuris buvo jautresnis, visi kiti dantys laikėsi tvirtai. Nesuprantu, kodėl reikėjo juos visus pašalinti.
Išsigandau pajutęs, kad išėmė visus. Grįžęs namo kelioms dienoms užsidariau nuo visų.
Dabar mano dantys daug blogesnės būklės nei prieš kelionę į Turkiją“, – teigia Jonas.
Jis taip pat prisiminė, kad per draugės gimtadienį norėjo suvalgyti minkšto torto, tačiau nepavyko.
„Pažįstu žmonių, kurie Turkijoje puikiai susitvarkė dantis, bet man taip nepasisekė, – sako vyras. – Tai blogiausia, ką esu patyręs, labai norėčiau atsukti laiką atgal.“
Po avarijos Jonas sako pripratęs prie žmonių visada užsidengti burną ir nesišypsoti.
Jis teigia manęs, kad pasirinko „saugiausią variantą“: „Gavau daug skirtingų Turkijos odontologų rekomendacijų, bet pasirinkau tokį, kurio kainos buvo nei per žemos, nei per aukštos – maniau, kad tai saugiausias variantas.“
Atvykęs į kliniką, jis teigė turėjęs papildomai sumokėti dar 900 eurų.
Pasak Jono, viskas vyko labai greitai: nespėjus praeiti nė valandai nuo atvykimo, jis jau sėdėjo odontologo kėdėje, kur per šešias valandas jam buvo įsukta 14 implantų, o kitą dieną pritvirtinti nauji dantys.
Iš pradžių vyras džiaugėsi rezultatu, tačiau netrukus viskas pablogėjo: įsimetė infekcija, o kai kurie dantys pradėjo kristi.
Jis kentė nuo nuolatinio nepakeliamo skausmo ir teigė, kad net avarijoje susilaužius koją skausmas buvo silpnesnis.
Jonas pasakoja, kad apatiniai implantai iškrito jam sėdint ant sofos ir besijuokiant: „Skausmas buvo nepakeliamas, negalėjau net išsivalyti dantų, jie buvo labai jautrūs.“
Tuomet procedūrą atlikusi klinika pasiūlė jam sugrįžti, kad implantai būtų iš naujo pritvirtinti.
Kovo mėnesį sugrįžęs pakartotinei procedūrai vyras teigia turėjęs susimokėti beveik 350 eurų už nuskausminamuosius. Odontologas, teigdamas, kad implantai buvo brokuoti, visus juos ištraukė.
Jonui buvo pasiūlyta susimokėti už protezus arba atgauti dalį pinigų – virš 3 tūkst. eurų. Vyras nusprendė atsiimti pinigus.
Dabar jis renka lėšas, kad galėtų susitvarkyti dantis.
„Jei nesusitvarkysiu, tai sugriaus mano santykius.
Kiekvieną dieną atsibundu blogos nuotaikos, nebenoriu eiti į darbą – tai veikia mano pajamas, – tikina vyras. – Tiek skausmo patyriau, o dabar viską teks išgyventi dar kartą.“
Kasmet tūkstančiai britų vyksta į tokias šalis kaip Turkija dėl pigesnių plastinių operacijų – pilvo plastikos, krūtų didinimo ar sėdmenų korekcijų.
Tačiau dažnai komplikacijų gydymo išlaidas tenka padengti patiems pacientams.
Nuo 2019 metų Turkijoje po operacijų mirė mažiausiai 35 britai.
Kai kurie chirurgai Turkijoje atlieka procedūras, kurios Jungtinėje Karalystėje laikomos per pavojingomis ar neetiškomis.
Nepaisant rizikų, ši industrija sparčiai auga – medicininio turizmo agentūros siūlo operacijas tūkstančiais eurų pigiau nei Anglijoje ar Europoje.
Vien 2024 m. Turkijoje medicininiam gydymui apsilankė 196 tūkst. britų – tai didžiausias skaičius tarp visų šalių.
Kai kurios Turkijos klinikos netgi atidarė biurus Jungtinėje Karalystėje, kad pritrauktų daugiau pacientų.
Parengta pagal „The Sun“