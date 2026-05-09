Istorijos

„Vienas laiškas gali pakeisti viską“: Goda Raibytė-Aleksa atskleidžia, kaip pateko į CERN ir NASA

2026 m. gegužės 9 d. 12:00
Jaunimo linija
Mokslo žurnalistė, knygų autorė ir laidų vedėja Goda Raibytė-Aleksa dar mokykloje žinojo savo tikslą, tačiau jos kelias į didžiausius pasaulio mokslo centrus – nuo CERN iki NASA – nebuvo nei tiesus, nei suplanuotas.
„Nors man sekėsi visi mokslai – fizika, biologija, chemija – kažkuo mane traukė žurnalistika. Kiti svajojo tapti astronautais ar gydytojais, o aš žaisdavau žurnalistę“, – pasakoja ji.

Iš širdies: smalsumas atvedė iki mokslo žurnalistikos – neslepia, kad dėl to teko ir kentėti

Būdama vos septyniolikos ji parašė pirmąjį straipsnį, kuris buvo publikuotas nacionalinėje spaudoje. Taip prasidėjo nuoseklus, bet ne visada lengvas profesinis kelias.
Vienas sprendimas, atveriantis kelius
Pasak G. Raibytės-Aleksos, daugelis galimybių atsiranda ne dėl atsitiktinės sėkmės, o dėl labai konkretaus veiksmo, kurio žmonės dažnai neišdrįsta atlikti: „Žmonės net neįsivaizduoja, kiek kelių atveria tiesiog email’as.“
Anot jos, būtent pirmas žingsnis – parašyti, paklausti, pasidomėti – dažnai tampa lūžio tašku. Taip jos pačios kelyje atsirado galimybės apsilankyti pažangiausiose pasaulio mokslo institucijose – CERN, Europos kosmoso agentūroje ir NASA.
Sėkmės pagrindas – smalsumas
„Smalsumas visada mane vedė į priekį“, – sako ji.
Anot pašnekovės, vien domėtis kažkuo nepakanka – smalsumas turi virsti veiksmais: ieškoti galimybių, klausti ir mokytis net tada, kai niekas to tiesiogiai nepasiūlo. Būtent taip jos karjeros kelyje atsirado galimybės, kurios kitu atveju būtų likusios nepasiekiamos.
