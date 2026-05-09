Kylančiai sportininkei – siaubingi kaltinimai: galėjo išnaudoti berniuką

Kylanti Jungtinių Valstijų futbolo žvaigždė Oteta Kristina Kitiona neseniai sulaukė policijos dėmesio. Futbolininkė apkaltinta tuo, kad 2024 m., kai jai buvo 19 metų, ji, kaip įtariama, turėjo lytinių santykių su paaugliu jo namuose Bluffdale, Jutos valstijoje.
Kaip praneša „Daily Mail“, futbolininkė, kuri šių metų pradžioje dalyvavo Samoa rinktinės atrankoje į 2027 m. FIFA moterų pasaulio čempionatą, kaltinama tuo, kad prieš išvykdama studijuoti į koledžą šešis mėnesius keletą kartų seksualiai išnaudojo berniuką.
Tariami „santykiai“ trumpam nutrūko, kai ji išvyko į Belvju koledžą Vašingtono valstijoje, tačiau vėl įsiplieskė, kai po mėnesio grįžo namo.
Teismo dokumentuose taip pat teigiama, kad ji taip pat skatino berniuką siųsti savo nuogo nuotraukas, įskaitant ir tas, kuriose jis maudosi duše.
Sportininkei pareikšti kaltinimai dėl nepilnamečiui žalingos medžiagos platinimo ir trijų neteisėtų seksualinių veiksmų, kai jam dar nebuvo 21 metų.
Parengta pagal www.nypost.com.