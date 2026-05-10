Renkant gintarą prie Baltijos jūros aptiko kraupų radinį: policija pradėjo tyrimą

Galūnė šiuo metu paimta tyrimams, aiškinamasi, kam ji priklausė. Byla užsiima policija ir prokuratūra, rašo fakt.pl.
„Kol kas kitų kūno dalių nerasta“, – leidiniui teigė Gdansko policijos atstovas Mariuszas Chrzanowskis.
Anot jo, pranešimą apie šį įvykį policija gavo balandžio 9-osios vėlų vakarą.
„Sobieševo saloje, netoli įėjimo į 13-ąjį paplūdimį, gintaro rinkimo metu buvo rasta žmogaus ranka. Įvykio vietoje dirbo policijos pareigūnai, prižiūrimi prokuratūros. Buvo atlikta įvykio vietos apžiūra, apieškota teritorija, galūnė paimta tyrimams“, – teigė Mariuszas Chrzanowskis.
Iki šiol, kaip teigė pareigūnas, aplinkoje daugiau jokių kūno fragmentų nerasta.
„Šiuo metu atliekami tyrimai siekiant nustatyti, kam priklausė ranka. Tikriname savo duomenų bazes, dingusių asmenų registrus“, – pridūrė jis.
Pažymima, kad preliminariai ranka vandenyje galėjo išbūti apie dvi savaites. Tyrimą šioje byloje atlieka Gdansko rajono prokuratūra. Ikiteisminis tyrimas pradėtas dėl neatsargaus gyvybės atėmimo. Tai pirminė teisinė kvalifikacija, kuri dar gali keistis.
Kaip teigė vietos pareigūnai, šiuo metu svarstomi įvairūs scenarijai. Tarp jų – ir versija, kad palaikus srovės galėjo atnešti iš kito Baltijos jūros regiono.