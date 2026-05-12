Šiurpi mirtis: sprogus milžiniškai talpai darbininką pasiglemžė verdanti derva

Žuvęs vyras dirbo asfalto bendrovėje „Martin Asphalt“ Teksase, esančioje netoli Hiustono. Pranešama, kad įmonė užsiima asfalto ir dervos medžiagų gamyba bei tiekimu kelių dangoms. Nelaimė įvyko įmonės teritorijoje.
Nelaimės priežastis nenustatyta
Gelbėtojai į didžiulio masto avarijos vietą atskubėjo trečiadienį, prieš pat 15.30 val., ir nustatė, kad bendrovėje vienas žmogus yra dingęs be žinios.
Lenkijoje gesinant didžiulį gaisrą – tragiška mirtis: sudužo liepsnas malšinęs lėktuvas, žuvo pilotas
Sprogus talpai išsiliejo derva kuri po maždaug metro storio tamsaus, klampaus skysčio sluoksniu palaidojo kol kas nenustatytos tapatybės darbuotoją, pranešė vietinė KHOU televizijos naujienų stotis iš Hiustono.
Žmogus įstrigo dervoje, kuri tuo metu, šaltinių teigimu, buvo įkaitusi iki maždaug 100 laipsnių Celsijaus, pranešė Fox26.
Susiję straipsniai
Vėliau darbuotojo kūnas buvo rastas, tačiau incidento priežastis kol kas nenustatyta, televizijai ABC13 teigė „Martin Midstream Partners LP“ finansų direktorė Sharona Taylor.
Iš nelaimės vietos paviešintose nuotraukose matyti apgadinta talpa ir visą teritoriją užliejusi juoda derva. Ši medžiaga paprastai naudojama kaip pagrindinis sluoksnis prieš klojant asfaltą.
Pareigūnai pranešė, kad šiuo metu vykdomas oro kokybės stebėjimas, tačiau grėsmės bendruomenei nėra. Tuo metu specialiosios tarnybos buvo pasirengusios padėti likviduojant nelaimės padarinius.
Komentuodama tragediją televizijai Fox26, Sharona Taylor teigė, kad „saugumas yra esminis mūsų įmonės prioritetas“.
Bendrovės „Martin Asphalt“ pareiškime rašoma, jog „įmonė su dideliu liūdesiu patvirtina, kad darbuotojas, patekęs į neseniai įvykusį incidentą asfalto terminale Pietų Hiustone, Teksase, žuvo. Tai tragiška situacija, į kurią visais įmonės lygmenimis žiūrime itin rimtai“.
„Visose savo operacijose laikomės nustatytų saugumo procedūrų ir reagavimo į ekstremalias situacijas protokolų, todėl jie buvo nedelsiant aktyvuoti“, – pridūrė Sharona Taylor.
„Pradėjome išsamų vidinį incidento tyrimą ir šiuo metu renkame bei vertiname visą svarbią informaciją ir faktus. Taip pat bendradarbiaujame su atsakingomis valdžios institucijomis, atliekančiomis savo tyrimą“, – teigė ji.
Pareigūnai pranešė, kad tyrimui vadovaus Pasadena Fire Marshal’s Office – Pasadena miesto ugniagesių tarnybos padalinys, atsakingas už gaisrų, sprogimų ir kitų pavojingų incidentų tyrimus.
Parengta pagal New York Post.
mirė vyraskatastrofažūtys darbe
Rodyti daugiau žymių