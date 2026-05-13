Po katastrofos statybose jaunas vaikinas neteko pusės kūno: verkė tik dėl vieno

„Niekada nepamiršiu tos dienos. Įlipau į krautuvą, ir man buvo liepta perkelti vandens barjerą į kitą vietą“, – pasakojimą pradėjo Lorenas.
Tuo metu jam buvo 18 metų.
„Iškart ėmiau grimzti su visu krautuvu ir pakrypau tokiu kampu, kad iškritęs nuslydau nuo maždaug 15 metrų aukščio šlaito, – tęsė jis. – Kitą akimirką jau bejėgiškai žiūrėjau, kaip tas krautuvas verčiasi žemyn link manęs.“
Negalią turinti Ajana ruošiasi 320 kilometrų žygiui: papasakojo apie kilnų tikslą
Dabar 24-erių vyras prisimena, kad maždaug pusę valandos gulėjo prispaustas po krautuvu, bet, laimei, išgyveno. Jam buvo atlikta hemikorporektomija – reta operacija, kurios metu amputuojama visa apatinė kūno dalis žemiau juosmens.
JAV Montanos gyventojas neteko dubens, kojų, dešinės rankos dilbio ir lytinių organų.
Apie savo iššūkius ir pasiekimus jis pasakojo naujoje TLC laidoje „One Day in My Body“. Ši laida pasakoja apie žmones su itin retomis medicininėmis būklėmis.
„Norėjau dalyvauti šioje laidoje, kad parodyčiau kitiems, panašiose situacijose esantiems žmonėms, jog galima gyventi visavertį gyvenimą, net jei patyrei kažką labai skausmingo ir siaubingo“, – sakė Lorenas.
„Manau, labai svarbu parodyti tiek gerąją, tiek blogąją gyvenimo su negalia pusę“, – pridūrė jis.
Jo sužalojimai itin sunkūs – iš beveik 183 cm ūgio jis „sumažėjo“ iki 81 cm, o jo svoris dabar siekia apie 40 kg. Be to, permainos įvyko ir jo viduje.
Šeimos slaugytojas Brandonas Hawkas paaiškino: „Chirurgui teko pašalinti viską nuo klubų žemyn.“
Jis pridūrė, kad dėl to organus teko „sukelti aukštyn“, o tai daro spaudimą skrandžiui ir širdžiai. Taip pat jam buvo suformuotos stomos – viena išmatoms (kolostoma), kita šlapimui (urostoma), nes jis nebeturi šlapimo pūslės.
Tačiau ši istorija yra ne tik apie fizinį išgyvenimą, bet ir stiprią meilę.
Prieš nelaimę Lorenas 15 mėnesių gyveno su širdies drauge Sabia Reiche.
Tuomet 20-metė mergina buvo šokiruota gavusi žinią apie jo būklę.
„Kai mus nuvedė į Loreno palatą, jis jau buvo po amputacijos ir užėmė labai mažai vietos lovoje, – prisiminė ji. – Maniau, kad mes patekom į ne tą palatą – galvojau, kad tai vaiko palata.“
Nepaisant nežinomybės, ji, sako, net nedvejojo.
„Net nesusimąsčiau apie galimybę jį palikti. Iškart pagalvojau: „Na ką gi, dabar mūsų gyvenimas bus toks“, – sakė dabar 27-erių metų moteris.
„Lorenas yra priklausomas nuo manęs 24 valandas per parą, – pridūrė ji. – Maistas, gėrimai, stomų priežiūra, prausimas – viskas.“
Lorenas namo grįžo praėjus maždaug keturiems mėnesiams po nelaimės. Prireikė laiko prisitaikyti prie naujos rutinos.
Dabar jis juda naudodamasis vežimėliu ir specialiu „sėdėjimo įrenginiu“, panašiu į vėžlio kiautą, kuris leidžia sėdėti tiesiai nespaudžiant stuburo. Laidoje rodoma, kaip žmona jį kartais nešioja.
„Po maždaug šešių mėnesių jau galėjau pats atsisėsti, atsikelti 8–9 valandą ryto, ištuštinti šlapimo maišelį, išsivalyti dantis, – džiaugėsi jis. – Pasiruošdavau dienai pats dar prieš žmonai pabundant.“
Pora, susituokusi 2021 metais, savo gyvenimą dokumentuoja socialiniuose tinkluose.
Vienas dažniausių žiūrovų klausimų – apie jų intymų gyvenimą.
„Kalbant apie artumą, mes nesiskiriame nuo jokios kitos „normalios“ poros, – sakė Lorenas. – Gal neturiu visų kūno dalių, bet tai nekeičia to, kaip mes mylime vienas kitą ir rodome švelnumą.“
Netrukus po nelaimės buvo pasakyta, kad jis negalės turėti vaikų. Tai buvo vienas skaudžiausių smūgių, su kuriuo teko susitaikyti.
„Aš neverkiau dėl to, kad netekau kojų ar dubens, – sakė jis. – Vienintelis dalykas, dėl kurio verkiau, buvo faktas, kad negalėsiu turėti vaikų.“
Nors pora prisitaikė prie naujo gyvenimo, sveikatos problemos niekur nedingo. Laidoje rodoma, kaip jis kovoja su jau ne prima inkstų infekcija.
„Labiausiai bijome, kad jis įgaus imunitetą antibiotikams ir galiausiai susidursime su inkstų nepakankamumu, – sakė Sabia. – Tada jau iškiltų klausimas apie jo gyvenimo trukmę.“
Lorenas pridūrė: „Tikimės gyventi iki 80 metų. Pamatysim.“
Jis taip pat pasakojo, kad pora ieško naujų sprendimų, kurie padėtų Lorenui tapti dar savarankiškesniu, ir galvoja apie protezus.
Parengta pagal „New York Post“