Turkijoje sulaikytas lietuvis boksininkas – kaltinamas primušęs ekskursijų mikroautobuso vairuotoją

Išpuolio, kuris įvyko gegužės 15 d., priežastis – kad vairuotojas važiuodamas neprijungė lietuvio telefono prie kroviklio.
M. Özkanas, kuris jau pensininkas, bet turizmo srityje dirba ekskursijų mikroautobuso vairuotoju su savo transporto priemone, gavęs įmonės nurodymus nuvyko į viešbutį paimti kliento ir išvyko į kelionę.
Teigiama, kad važiuodamas M. Özkanas nesuprato, jog klientas lietuvis norėjo, kad jis įkrautų jo telefoną, ir už tai buvo sumuštas.
M. Özkanui su dideliais sunkumais pavyko išsikviesti greitosios pagalbos ekipažą. Vyrui buvo suteikta pagalba ir jis nugabentas į ligoninę.
Po gydymo ligoninėje išrašytas M. Özkanas iš policijos pareigūnų sužinojo, kad užpuolikas yra profesionalus sportininkas, bokso čempionas.
M. Özkanas pasakojo: „Po incidento policininkai pasakė: „Gerai, kad ištrūkai iš jo rankų“.
Jie parodė jo nuotrauką – pasirodo, jis yra bokso čempionas. „Kaip tu su juo susidorojoi?“ – paklausė jie.
Aš buvau šokiruotas. „Ačiū Dievui, grįžau iš mirusiųjų“, – sakė jis.
R. Kotas po apklausos policijoje buvo paleistas. Tačiau remiantis M. Özkano advokato skundu, lietuvis prokuratūros nurodymu vėl buvo sulaikytas.
Parengta pagal akdenizmanset.com.tr
