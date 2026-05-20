Drama kapinėse Lenkijoje: vyras įkrito į kapą ir nebegalėjo išlipti

2026 m. gegužės 20 d. 06:33
Netikėta nelaimė įvyko Lenkijoje, Mažosios Lenkijos vaivadijos Poronino kapinėse. Sekmadienio, gegužės 10 d., popietę po vyru įgriuvo betoninė plokštė, dengusi kapą.
Nukentėjusysis įkrito į kapo vidų. Į įvykio vietą atvyko ugniagesiai, greitosios pagalbos medikai ir policija.
Dramatiškas įvykis įvyko apie 15.50 val. Kaip pranešė Poronino savanorių ugniagesių komandos nariai, į ugniagesių stotį įbėgo išsigandusi moteris ir paprašė skubios pagalbos. Netrukus ugniagesiai jau buvo pakeliui į kapines.
Atvykus į vietą paaiškėjo, kad po vyru įlūžo betoninė plokštė, dengusi kapavietę. Nukentėjusysis įkrito vidun ir negalėjo išlipti savo jėgomis.

Ugniagesiai panaudojo kopėčias, kad patektų į kapavietės vidų ir išgelbėtų vyrą. Jie suteikė jam pirmąją pagalbą, o vėliau perdavė jį greitosios medicinos pagalbos komandai.
Į įvykio vietą taip pat buvo išsiųsti policijos patruliai. Baigus operaciją, pažeista kapavietė buvo užtverta, kad nepatektų pašaliniai asmenys.
Kol kas nežinoma, kokia yra vyro būklė ir kas tiksliai lėmė betoninės plokštės įgriuvimą.
Parengta pagal fakt.pl
