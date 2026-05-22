Radviliškio rajone nukritus lėktuvui žuvęs ūkininkas sunkiai sirgo: pastatė bažnyčią, pasidovanojo „Lamborghini“ ir kalbėjo, kad savo jau atgyveno

1943 m. gimęs vyras sunkiai sirgo.
Portalui delfi.lt žuvusiojo pusbrolis Bronislovas Paškauskas sakė, kad K. Masilionis sirgo prostatos vėžiu ir net yra sakęs, kad jau „savo atgyveno“.
Pastatė bažnyčią
Turtingas ūkininkas garsėjo ekstravagantiškais pomėgiais. Jis ne tik pilotavo lėktuvus, kolekcionavo automobilius, bet ir Rokonių kaime pastatė bažnyčią.
Įspūdingai bažnyčiai Kazimieras skyrė daugiau nei milijoną.
„Turi milijoną, pradėk statyt bažnyčią. Bažnyčią pastatyt, tai ne kepurę pakelt“, – pasakojo Kazimieras, bažnyčią dedikavęs Vytautui Landsbergiui ir Valdui Adamkui, nes šie žmonės jo širdyje yra „patys pirmieji“.
800 hektarų žemės valdantis ūkininkas neslėpė – jis turtingas žmogus. Visą gyvenimą jis su žmona Vitalija labai sunkiai dirbo: augino gėles, žirnius, grūdus.
„Dieną dirbau žemę, naktį sėjau. Miegodavau 4 valandas, guminiai batai buvo pagrindinis apavas“, – sakė Kazimieras, vėliau gyvenęs vien iš žemės nuomos.
Didžiausia investicija ir gyvenimo projektas – bažnyčios statyba. Kazimieras ne tik finansavo, bet ir pats statė, dirbo su technika, iš savo laukų vežė akmenis. Ir visada darė kitų gerų darbų.
„Apie 15 karvių esu nupirkęs, apie 30 automobilių, kam stogą vėjas nuneša, pataisau. Vienais metais, kai labai užsnigo, žmonėms vežiojau duoną. Esu pilnai apmokėjęs studentų mokslus“, – yra pasakojęs Kazimieras.
Sulaukęs 71-erių ūkininkas išsilaikė piloto teises ir turėjo kelis lėktuvus. O taip pat nuosavą oro uostą, motociklų kolekciją, įspūdingų automobilių.
Pasidovanojo „Lamborghini“
Prieš trejus metus švęsdamas savo 80-ąjį jubiliejų K. Masilionis ilgai galvojo, ką čia sau pasidovanojus. Lėktuvą turi, nuosavą bažnyčią turi, džipą turi, bet neturi sportinės mašinos. Nusprendė nusipirkti „Lamborghini Gallardo“.
„Pinigų turėjau ir nusipirkau. Norėjau, kad būtų su pavarom, ne automatas, o jų labai mažai yra. Tik Estijoje pardavėją radau, jis su mašina tik pavažiuodavo dėl gražumo, į šventes. Gerai išlaikyta, mažai pravažiavusi, man tokios ir reikėjo“, – LNK laidoje KK2 pasakojo Kazimieras.
„Lamborgini“ Kazimieras laikė nuosavame aerodorome, šalia asmeninio autoparko ir penkių lėktuvų. Kazimieras su prabangiu „Lamborghini“ važinėjo tik geru oro į kokią šventę ar į Kauną pas anūkus. Dėl prastų kelių prabangiu „Lamborghini“ važinėti buvo sudėtinga.
„O kaip važiuoti per duobes? Per duobes neįmanoma, čia tiktai į laidotuves gali važiuot iš bėdos. Kai važiuojam su lengvom, dar taip nesijaučia, bet kai važiuoji su traktoriais ir kombainais, tiesiog viskas, ten amortizacijos nėra tokios“, – aplinkiniais keliais skundėsi ūkininkas.
Lėktuvo keleivė – sužeista
Pagalbos tarnyboms apie Radviliškio rajone, Šeduvos seniūnijoje, Rokonių kaimo pievoje, nukritusį eksperimentinį ultralengvąjį lėktuvą „AIRO PRACT AIR-22, Nr. LY-UCA“ buvo pranešta ketvirtadienį 15 val. 03 min.
Į įvykio vietą buvo pasiųsta greitoji pagalba ir ugniagesiai gelbėtojai.
Atvykę medikai konstatavo garbaus amžiaus lėktuvo piloto (gim. 1943 m.) mirtį.
Sužalotą, tačiau sąmoningą lėktuvo keleivę (gim. 1988 m.) iš lėktuvo lėktuvo, panaudoję hidraulinę įrangą, ištraukė ugniagesiai gelbėtojai.
Nukentėjusioji buvo perduota medikams ir išvežta į ligoninę.
