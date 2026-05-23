Paaiškėjo, kur ir kada bus galima atsisveikinti su tragiškai žuvusiu verslininku K. Masilioniu

Ši bažnyčia buvo vienas svarbiausių K. Masilionio gyvenimo projektų – jos statybai verslininkas ir ūkininkas skyrė daugiau nei milijoną eurų, o prie darbų prisidėjo ir pats.
Atsisveikinimas vyks:
gegužės 25 d. nuo 14 val., 18 val. bus aukojamos šv. Mišios;
gegužės 26 d. bažnyčia bus atvira visą dieną; gegužės 27 d. 12 val. vyks šv. Mišios, kurias aukos vyskupas Eugenijus Bartulis.
Laidojimo ceremonija vyks bažnyčios šventoriuje.
Primename, kad ketvirtadienio popietę Rokonių kaime nukritus ultralengvajam lėktuvui žuvo jo pilotas K. Masilionis. Su juo skridusi moteris buvo sužeista ir išvežta į ligoninę.
Verslininkas garsėjo išskirtiniu gyvenimo būdu ir pomėgiais – pilotavo lėktuvus, kolekcionavo automobilius, o 80-mečio proga sau pasidovanojo „Lamborghini“. Tačiau bene ryškiausiu jo palikimu tapo Rokonių bažnyčia, kurią jis pastatė savo lėšomis.
