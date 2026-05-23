Gyvenimo būdasIstorijos

Paaiškėjo, kur ir kada bus galima atsisveikinti su tragiškai žuvusiu verslininku K. Masilioniu

2026 m. gegužės 23 d. 14:32
Lrytas.lt
Atsisveikinimas su tragiškai žuvusiu verslininku Kazimieru Masilioniu vyks itin simbolinėje vietoje – jo paties lėšomis pastatytoje Rokonių Šv. Kazimiero bažnyčioje Radviliškio rajone.
Daugiau nuotraukų (1)
Ši bažnyčia buvo vienas svarbiausių K. Masilionio gyvenimo projektų – jos statybai verslininkas ir ūkininkas skyrė daugiau nei milijoną eurų, o prie darbų prisidėjo ir pats.
Atsisveikinimas vyks:
 gegužės 25 d. nuo 14 val., 18 val. bus aukojamos šv. Mišios;
Susiję straipsniai
Bendražygiai atsiminė žuvusį 32 m. Kėdainių rajono ūkininką: buvo tikra žvaigždė

Bendražygiai atsiminė žuvusį 32 m. Kėdainių rajono ūkininką: buvo tikra žvaigždė

88-erių Klaipėdos garbės pilietis E. Malinauskas: geriausia dovana – tėvo diržas

88-erių Klaipėdos garbės pilietis E. Malinauskas: geriausia dovana – tėvo diržas

Radviliškio rajone nukritus lėktuvui žuvęs ūkininkas sunkiai sirgo: pastatė bažnyčią, pasidovanojo „Lamborghini“ ir kalbėjo, kad savo jau atgyveno

Radviliškio rajone nukritus lėktuvui žuvęs ūkininkas sunkiai sirgo: pastatė bažnyčią, pasidovanojo „Lamborghini“ ir kalbėjo, kad savo jau atgyveno

gegužės 26 d. bažnyčia bus atvira visą dieną; gegužės 27 d. 12 val. vyks šv. Mišios, kurias aukos vyskupas Eugenijus Bartulis.
Laidojimo ceremonija vyks bažnyčios šventoriuje.
Primename, kad ketvirtadienio popietę Rokonių kaime nukritus ultralengvajam lėktuvui žuvo jo pilotas K. Masilionis. Su juo skridusi moteris buvo sužeista ir išvežta į ligoninę.
Verslininkas garsėjo išskirtiniu gyvenimo būdu ir pomėgiais – pilotavo lėktuvus, kolekcionavo automobilius, o 80-mečio proga sau pasidovanojo „Lamborghini“. Tačiau bene ryškiausiu jo palikimu tapo Rokonių bažnyčia, kurią jis pastatė savo lėšomis.
tragedijaatsisveikinimasEugenijus Bartulis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.