Pakelėje rasti du verkiantys berniukai: jų istorija sukrėtė visą šalį

Abu berniukai yra jaunesni nei penkerių metų. Juos antradienį netoli Alkaser do Salo miesto pastebėjo pro šalį važiavęs vairuotojas. Vaikai buvo vieni, su kuprinėmis, kuriose buvo maisto ir vandens, tačiau neturėjo jokių tapatybės dokumentų.
Kaip pranešė BBC, vaikų tėvas dar gegužės 11 dieną pranešė apie jų dingimą iš namų Kolmaro mieste rytų Prancūzijoje. Po to Prancūzija buvo paskelbusi visos Europos mastu galiojantį pagalbos prašymą.
Portugalijos ir Prancūzijos pareigūnai pradėjo tyrimus, tačiau kol kas galutinių išvadų nepateikia.
Susiję straipsniai
Radviliškio rajone nukritus lėktuvui žuvęs ūkininkas sunkiai sirgo: pastatė bažnyčią, pasidovanojo „Lamborghini“ ir kalbėjo, kad savo jau atgyveno
Vietos žiniasklaida skelbia, kad įtariamoji pora buvo sulaikyta po to, kai jų automobilis pastebėtas prie kavinės Fatimos mieste, maždaug už 180 kilometrų nuo vietos, kur buvo rasti vaikai.
Portugalijos nacionalinė respublikonų gvardija pranešė sulaikiusi 41 metų moterį ir 55 metų vyrą. Oficialiai jų tapatybės neskelbiamos.
Pora įtariama smurtu artimoje aplinkoje, vaikų palikimu pavojuje ir jų apleidimu.
Vaikus radęs vairuotojas vietos žiniasklaidai pasakojo pirmiausia juos pamaitinęs, o vėliau iškvietęs policiją.