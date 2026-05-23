Gyvenimo būdasIstorijos

Pakelėje rasti du verkiantys berniukai: jų istorija sukrėtė visą šalį

2026 m. gegužės 23 d. 17:21
Lrytas.lt
Portugaliją sukrėtė dviejų mažų vaikų istorija – šalies pietuose, pakelėje, buvo rasti du verkiantys berniukai iš Prancūzijos. Netrukus pareigūnai sulaikė vyrą ir moterį, kurie, kaip skelbia vietos žiniasklaida, yra vaikų motina ir patėvis.
Daugiau nuotraukų (1)
Abu berniukai yra jaunesni nei penkerių metų. Juos antradienį netoli Alkaser do Salo miesto pastebėjo pro šalį važiavęs vairuotojas. Vaikai buvo vieni, su kuprinėmis, kuriose buvo maisto ir vandens, tačiau neturėjo jokių tapatybės dokumentų.
Kaip pranešė BBC, vaikų tėvas dar gegužės 11 dieną pranešė apie jų dingimą iš namų Kolmaro mieste rytų Prancūzijoje. Po to Prancūzija buvo paskelbusi visos Europos mastu galiojantį pagalbos prašymą.
Portugalijos ir Prancūzijos pareigūnai pradėjo tyrimus, tačiau kol kas galutinių išvadų nepateikia.
Susiję straipsniai
Turkijoje sulaikytas lietuvis boksininkas – kaltinamas primušęs ekskursijų mikroautobuso vairuotoją

Turkijoje sulaikytas lietuvis boksininkas – kaltinamas primušęs ekskursijų mikroautobuso vairuotoją

Radviliškio rajone nukritus lėktuvui žuvęs ūkininkas sunkiai sirgo: pastatė bažnyčią, pasidovanojo „Lamborghini“ ir kalbėjo, kad savo jau atgyveno

Radviliškio rajone nukritus lėktuvui žuvęs ūkininkas sunkiai sirgo: pastatė bažnyčią, pasidovanojo „Lamborghini“ ir kalbėjo, kad savo jau atgyveno

Drama kapinėse Lenkijoje: vyras įkrito į kapą ir nebegalėjo išlipti

Drama kapinėse Lenkijoje: vyras įkrito į kapą ir nebegalėjo išlipti

Vietos žiniasklaida skelbia, kad įtariamoji pora buvo sulaikyta po to, kai jų automobilis pastebėtas prie kavinės Fatimos mieste, maždaug už 180 kilometrų nuo vietos, kur buvo rasti vaikai.
Portugalijos nacionalinė respublikonų gvardija pranešė sulaikiusi 41 metų moterį ir 55 metų vyrą. Oficialiai jų tapatybės neskelbiamos.
Pora įtariama smurtu artimoje aplinkoje, vaikų palikimu pavojuje ir jų apleidimu.
Vaikus radęs vairuotojas vietos žiniasklaidai pasakojo pirmiausia juos pamaitinęs, o vėliau iškvietęs policiją.
VaikaiPortugalija

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.