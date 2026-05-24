Kunigo istorija sukrėtė parapiją: dingo milijonai, gresia kalėjimas

Apie bylą, perduotą Radomo apygardos teismui, pranešė Radomo apygardos prokuratūros atstovė Aneta Góźdź. Kunigui pateikti kaltinimai dėl piktnaudžiavimo suteiktais įgaliojimais ir pareigų nevykdymo, kai jis vadovavo Kozienicų parapijai.
Tyrėjų duomenimis, nuo 2017 m. lapkričio iki 2023 m. vasario kunigas savo pažįstamam perdavė daugiau nei 500 tūkst. zlotų (apie 117 tūkst. eurų) parapijos lėšų.
Dar vienas kaltinimas susijęs su paskolomis iš tikinčiųjų. Prokuratūra teigia, kad 2019–2022 m. buvęs klebonas iš kelių dešimčių žmonių pasiskolino daugiau nei 1,5 mln. zlotų (apie 350 tūkst. eurų), aiškindamas, jog pinigai reikalingi investicijoms. Skelbiama, kad tai buvo daroma be vyskupijos kurijos žinios ir leidimo.
Bendra parapijai padaryta žala, anot tyrėjų, viršija 2,7 mln. zlotų (apie 630 tūkst. eurų).
Kaltinamajame akte minimas ir viešųjų lėšų panaudojimas. Kalbama apie 110 tūkst. zlotų (apie 26 tūkst. eurų) dotaciją, skirtą parapijos bažnyčios elektros ir žaibosaugos sistemoms atnaujinti.
Prokuratūra taip pat kaltina dvasininką panaudojus tikrovės neatitinkančius dokumentus atsiskaitant už dotaciją bei pasisavinus 20 tūkst. zlotų (apie 4,7 tūkst. eurų) ir 46 tūkst. zlotų (beveik 11 tūkst. eurų), priklausiusių privatiems asmenims ir dvasininkams.
Pats kunigas kaltės nepripažįsta. Tyrimo metu jis atsisakė duoti parodymus ir atsakyti į pareigūnų klausimus. Jam skirtas policijos priežiūros įpareigojimas bei draudimas išvykti iš šalies, paimtas pasas.
Už jam inkriminuojamus nusikaltimus gresia iki 10 metų laisvės atėmimo.
Apie galimus finansinius pažeidimus pirmoji pranešė „Gazeta Wyborcza“. Po parapijiečių skundų dėl negrąžintų paskolų Radomo vyskupas Marekas Solarczykas nušalino kunigą nuo parapijos klebono pareigų. Vėliau jis buvo išsiųstas į pensiją ir apsigyveno Senjorų kunigų namuose.
Šaltinis: PAP, Onet.