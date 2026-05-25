Lietuvės atostogas Egipte turistai iš Rusijos pavertė košmaru: to dar nebuvo mačiusi

Atostogos Egipte virto keliomis dienomis nepertraukiamos frustracijos, kai viešbutyje pasirodė rusai.
„Man keista, kaip žmonės, atvykę atostogauti, gali taip be gėdos peržengti visas padorumo ir kultūrinių normų ribas“, – pasakoja turistė iš Lietuvos.
Gegužės pradžioje Adrija kartu su draugu išvyko atostogauti į Egiptą. Kaip prisipažįsta moteris, viešbutis, kuriame jie apsistojo, buvo nuostabus.
„Europietiškas maistas, švarūs kambariai ir tvarkinga aplinka“, – vardija ji.
Tačiau turistę nustebino tai, kad viešbutis buvo beveik tuščias. Situacija pasikeitė po kelių dienų, kai viešbutyje apsistojo apie 20 rusų. Jų buvimas lietuvių porai kėlė nepatogumų „beveik kiekvieną dieną“.
„Jau pirmą dieną po pietų, kai su draugu sėdėjome bare, pastebėjome rusų turistą, kuris klupdamas ėjo link savo kambario“, – prisimena turistė.
„Kai jis pamatė kitą porą, einančią viešbučio link, jis juos užkabino – kažką jiems sakė, grasino gestais. Šie žmonės tik gūžtelėjo pečiais ir nuėjo toliau“, – priduria ji.
Ji pažymi, kad rusas buvo nuolat girtas ir konfliktavo su viešbučio apsaugos darbuotojais, trukdė kitiems ilsėtis.
Kitą dieną pora iš Lietuvos nuėjo į barą paplūdimyje užsisakyti limonado. Jau 10 valandą ryto jie ten sutiko tą rusų turistą. Pasirodo, jis ką tik užsisakė dvigubą viskio porciją.
„Barmenas bandė pasiūlyti jam kokteilį – matyt, manė, kad galės paruošti silpnesnį gėrimą. Tačiau rusas atsisuko į jį ir pareiškė: jūsų kokteiliai čia šūdini“, – pasakoja Adrija.
Turistai prisimena, kad rusas su kiekviena diena vis labiau prarandavo savikontrolę, o aplinkui esantys žmonės ėmė jo vengti.
„Net viešbučio darbuotojai, vos tik jį pamatę iš tolo, keisdavosi žvilgsniais“, – pažymi jie.
Lietuvė liko šokiruota rusų antisocialiniu elgesiu.
„Man keista, kaip žmonės, atvykę atostogauti, gali taip be gėdos peržengti visus padorumo ir kultūrinių normų ribas. Susidaro įspūdis, tarsi vos nusileidę šiltoje šalyje jie nusprendžia, kad gali elgtis kaip nori – nepaisydami to, kiek nepatogumų tai sukelia kitiems“, – teigė ji.
„Nepageidaujami svečiai“: Rusijos turistai susiduria su nauja pasaulio reakcija
Rusijos piliečių kelionės į užsienį šiandien vis dažniau tampa ne poilsio, o įtampos ir apribojimų istorijomis. Geopolitinė izoliacija, griežtėjanti Vakarų valstybių politika bei konfliktai dėl karo Ukrainoje keičia rusų turistų padėtį visame pasaulyje.
Daugybėje šalių jie susiduria ne tik su vizų ar logistinių problemų barjerais, bet ir su atvirai neigiamu visuomenių požiūriu.
Situaciją dar labiau komplikuoja garsiai aptarinėjami elgesio skandalai kurortuose, diplomatiniai nesutarimai ir pačios Rusijos vidaus problemos, kurios keliones paverčia vis mažiau prognozuojamomis.
Rusijos turistų realybė užsienyje
Rusijos piliečių kelionės į užsienį pastaruoju metu virto ne tik logistiniu iššūkiu, bet ir rimta socialine bei geopolitine problema. Tarptautinėje erdvėje rusų turistai vis dažniau susiduria su nepageidaujamų asmenų statusu.
Tam įtakos turi tiek griežtėjanti Vakarų šalių politika, tiek pačių keliautojų elgesys bei vertybinis konfliktas su priimančiųjų šalių visuomenėmis.
Agresyvus Rusijos valdžios vykdomas karas prieš Ukrainą uždėjo kolektyvinės atsakomybės štampą kiekvienam šalies agresorės piliečiui, todėl tradicinės atostogų kryptys jiems tampa vis sunkiau pasiekiamos arba visiškai užsiveria.
Vienas griežčiausių politinių signalų ateina iš Europos Sąjungos. Grupė bendrijos valstybių, įskaitant Vokietiją, Lenkiją, Suomiją, Švediją, Rumuniją bei Baltijos šalis, aktyviai kreipėsi į Europos Vadovų Tarybą ir Europos Komisiją, reikalaudamos visiškai uždrausti Šengeno vizų išdavimą bei įvažiavimą visiems Rusijos karo prieš Ukrainą dalyviams.
Akcentuojama, kad asmenys, turintys neseniai įgytos kovinės patirties – įskaitant dešimtis tūkstančių iš kalėjimų į frontą išsiųstų nusikaltėlių – kelia tiesioginę grėsmę ES saugumui, yra susiję su organizuotu nusikalstamumu bei hibridinėmis grėsmėmis.
Susiduria su visišku savo šalies diplomatų abejingumu
Geopolitiniai konfliktai koreguoja kelionių geografiją ir kituose regionuose.
Dėl suirutės Artimuosiuose Rytuose šimtai rusų turistų liko įstrigę užsienyje, susidurdami su astronominėmis skrydžių kainomis, siekiančiomis net milijoną rublių, ir visišku savo šalies diplomatų abejingumu.
Netgi santykiai su Turkija, kuri ilgus metus buvo pagrindinis rusų kurortas, smarkiai suprastėjo.
Turkijos valdžia masiškai (atvejų atmetimo rodiklis siekia net 90 proc.) atsisako išduoti ar pratęsti turistinius leidimus gyventi Rusijos piliečiams, o išaugusios nekilnojamojo turto bei nuomos kainos ir bankinių kortelių blokavimas verčia juos masiškai palikti šalį.
Be to, tarpusavio diplomatiniai nesutarimai, kai Rusija atsisakė įsileisti turkišką keltą į Sočio uostą, išprovokavo atsakomąją reakciją – Rusijos kruiziniams laivams neleidžiama prisišvartuoti Stambule.
Rusijos piliečiai pasitinkami protestais
Ypatinga įtampa juntama Sakartvele (Gruzijoje). Nors šalies prorusiška vyriausybė kartais daro nuolaidų, pavyzdžiui, įsileidžia Rusijos sportininkus po neutralia vėliava, vietos visuomenė tam griežtai priešinasi.
Rusijos piliečiai čia pasitinkami protestais, naktiniais fejerverkais prie viešbučių langų ir tiesiogine konfrontacija.
Vietos verslai kurortuose, reaguodami į tai, kad Rusija yra okupavusi 20 proc. Sakartvelo teritorijos, įveda privalomus pasižadėjimus-anketas, kuriose reikalaujama pasmerkti karą Ukrainoje.
Rusų turistų demonstruojamas nežinojimas apie šias geopolitines realijas vietinių gyventojų yra vertinamas kaip tyčinis negerbimas ir neišprusimas.
Paradoksalu, tačiau net pačioje Rusijos okupuotoje Abchazijoje vietos turizmo ministerijos atstovai viešai skundžiasi, kad rusų turistai neneša jokios naudos regiono ekonomikai, o Rusijos verslo vykdomas žemių supirkinėjimas žlugdo vietos smulkųjį verslą.
Pagarsėjo ir dėl savo elgesio kultūros stokos
Be politinių priežasčių, Rusijos turistai užsienyje pagarsėjo ir dėl savo elgesio kultūros stokos bei skandalų.
Kurortiniame Balio salos regione rusai pirmauja pagal deportacijų skaičių. Čia jie nuolat patenka į teisėsaugos akiratį dėl šventų vietų niekinimo – bandymų į šventyklų kompleksus patekti nemokamai per atsarginius įėjimus vilkint tik apatinį trikotažą ar pusnuogiams fotografuojantis ant šventųjų kalnų.
Panašios tendencijos fiksuojamos Tailande ar Filipinuose, kur restoranų savininkai kartais tiesiog atsisako aptarnauti rusus arba jėga išprašo juos iš įstaigų.
Galiausiai, net ir tie keliautojai, kurie ignoruoja neigiamą požiūrį užsienyje ir bando išvykti iš šalies, susiduria su vidiniu paralyžiumi.
Ukrainos gynybos pajėgų vykdomi dronų išpuoliai Rusijos gilumoje bei programišių atakos prieš didžiausią oro vežėją „Aeroflot“ nuolat paralyžiuoja oro uostų darbą, atšaukia šimtus skrydžių ir priverčia tūkstančius rusų atostogas praleisti ne prie užsienio jūrų, o oro uostų laukiamosiose salėse.
Ši situacija rodo, kad „rusiškojo pasaulio“ kūrimo pasekmės negrįžtamai pasivijo pačius Rusijos gyventojus, paversdamos juos nepageidaujamais svečiais visame pasaulyje.
Parengta pagal užsienio spaudą.
