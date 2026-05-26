Laidojimo namų darbuotoja šį košmarą prisimins dar ilgai: teko šarvoti gyvą žmogų

Brazilijoje, kuomet vyras ligoninėje buvo paskelbtas mirusiu, vėliau skubiai grąžintas į gydymo įstaigą. Laidojimo namų darbuotojai pastebėjo, kad jis vis dar kvėpuoja ir rodo gyvybės ženklus.
Pastebėjo neįprastus judesius pilvo srityje
Darbuotojams ruošiant kūną šarvojimui, jie pastebėjo gyvybės ženklus. Laidojimo namų techninės slaugos vadovė Jacqueline Brogiato vietos žiniasklaidai teigė, kad darbuotojai velionio pervežimą atliko pagal įprastą procedūrą.
Užsienyje populiarėja savo laidotuvių planavimas , o lietuviai žiūri skeptiškai
„Atvykę į laboratoriją ir paguldę vyrą ant stalo, darbuotojai pastebėjo neįprastus judesius pilvo srityje ir suabejojo, ar tai nėra kvėpavimas.
Iš pradžių, kai supratome, kad vyras rodo gyvybės ženklus, vienintelė mūsų mintis buvo jį išgelbėti. Todėl suteikiau pirmąją pagalbą ir bandžiau atlaisvinti jo kvėpavimo takus, kol atvyko greitoji pagalba.
Susiję straipsniai
Viskas vyko labai greitai – atvykęs gydytojas nedelsdamas pradėjo sedaciją ir intubaciją, kad vyrą būtų galima pervežti atgal į gydymo įstaigą“, – pasakojo ji.
J. R. Alvesas buvo nugabentas į ligoninę Presidente Prudente mieste, Brazilijoje, kur ir buvo gydomas iki mirties konstatavimo.
Tiesa, vienas jo giminaitis vietos žiniasklaidai pasakojo: „Mano teta buvo grįžusi namo paruošti dokumentų ir drabužių, kuriais senelis būtų aprengtas šarvojimui. Kai jie atvyko, tetai ir pusbroliui pasirodė keista, kad viskas taip užtruko.“
Tuomet pusbroliui buvo pasakyta, kad senelis išvežtas į laidojimo namus paruošti kūno šarvojimui, tačiau ten darbuotojai pastebėjo gyvybės ženklus – jis kvėpavo ir judėjo.
Institucijoms buvo pranešta apie incidentą, o šis užregistruotas kaip „nesuteikta pagalba“. Mediko, kuris konstatavo J. R. Alveso mirtį, tapatybė kol kas neatskleidžiama.
Pensininkas toliau yra gydomas
Emilianopolio mieste gyvenantis J. R. Alvesas tebėra gydomas intensyviosios terapijos skyriuje – jis intubuotas, o jo būklė išlieka sunki, tačiau stabili.
Šeimai atstovaujantis Carlosas Alberto Carneiro vietos žiniasklaidai teigė: „Pasak šiuo metu J. Juraci gydančios ligoninės, jo būklė galėjo pablogėti dėl amžiaus ir ilgo laiko, praleisto be tinkamos priežiūros bei gydymo.“
Pirminė Prezidente Bernardeso ligoninė pranešė pradėjusi vidinį tyrimą dėl šio incidento ir pridūrė esanti „pasirengusi suteikti visus reikalingus paaiškinimus“.
Parengta pagal mirror.co.uk
Laidojimo namaineteisinga diagnozėgyvybės ženklai
Rodyti daugiau žymių