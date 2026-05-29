Skandalas banke: „Viršininkė buvo mane pavertusi savo sekso vergu“

Ch. Rana padavė į teismą 37 metų L. Hajdini, kaltindamas ją seksualiniu prievartavimu, rasiniu išnaudojimu ir apsvaiginimu vaistais ar narkotinėmis medžiagomis tuo metu, kai jie kartu dirbo šioje milžiniškoje bankininkystės įmonėje.
Vyras tvirtina, kad vadovė vertė jį atlikti žeminančius seksualinius veiksmus be jo sutikimo. „JP Morgan“ ir L. Hajdini griežtai neigė šiuos kaltinimus, o vėliau ieškinys buvo atsiimtas. Tačiau Niujorko teismui pateiktuose naujuose dokumentuose pasipylė dar daugiau skandalingų kaltinimų.
Tarp naujų įrodymų yra paties Ch. Ranos pasirašytas liudijimas, kuriame jis išsamiai išdėstė savo versiją ir paaiškino, kodėl šioje byloje vis dar siekia išlikti anonimas. Dokumentuose taip pat pateikiami liudytojo parodymai, kad L. Hajdini jam siūlė girtam pasimylėti trise kartu su Ch. Rana. Advokatas Michaelas Kaiseris tvirtina, kad šie įrodymai dar labiau pagrindžia Ch. Ranos kaltinimus.
Liudytojas, kuris, panašu, yra Ch. Ranos šeimos draugas, pasakojo, kad lankydamasis Niujorke apsistojo bute ir vidury nakties buvo pažadintas girtos L. Hajdini siautėjimų. Dokumente teigiama, kad vyras bandė vėl užmigti, tačiau „visiškai nuoga“ L. Hajdini jį pažadino, atsisėdo ant sofos, ant kurios jis miegojo, prisidegė cigaretę ir ėmė maldauti „prisijungti prie jų“ miegamajame.
Liudytojas tvirtina, kad jam kelis kartus atsisakius, L. Hajdini rėžė: „Tu juk žinai, kad [pavardė paslėpta] priklauso man, tad geriau jau ateik ir prisijunk.“
Jai grįžus į miegamąjį, liudytojas teigia girdėjęs, kaip Ch. Rana maldavo: „Tu turi išeiti. Aš to nedarysiu. Prašau, liaukis.“
Vėliau naktį L. Hajdini išėjo iš buto, o priblokštas Ch. Rana draugui papasakojo, kad ji nuolat prie jo priekabiavo ir ne kartą vertė su ja lytiškai santykiauti.
Dokumentuose taip pat teigiama, kad tas pats draugas anksčiau tą mėnesį vykusiame koncerte matė, kaip L. Hajdini nepadoriai graibė Ch. Raną.
Kito liudytojo pasirašytame pareiškime teigiama, kad 2024 metų viduryje Ch. Rana jam pasiguodė, jog moteris iš jo darbovietės (įvardyta kaip L. Hajdini) priekabiavimu ir šantažu „pavertė jo gyvenimą pragaru“.
Liudytojas pasakojo vėliau matęs šią porą gatvėje – moteris bučiavo Ch. Ranai kaklą ir jį graibė, o vyras tuo metu atrodė sutrikęs.
Liudytojas pridūrė: „Nematyti, kad ta moteris jam rūpėtų, ir nepastebėjau, kad jis būtų kaip nors atsakęs į jos veiksmus.“
Pareiškime minimas ir kitas incidentas, įvykęs 2024 metų rugsėjį, per kurį liudytojas išgirdo L. Hajdini pasakant kažką panašaus į: „Tu priklausai man, juočki“ (angl. Brownie). Savo skunde Ch. Rana teigia, kad tą pačią naktį L. Hajdini prieš jį įvykdė seksualinį nusikaltimą.
Savo pareiškime Ch. Rana nurodo, kad 2025 metų spalį jam buvo diagnozuotas potrauminio streso sutrikimas, kurį jis sieja su patirtais išpuoliais. Jis teigia kenčiantis nuo miego trūkumo dėl pasikartojančių košmarų, praeities įvykių blyksnių (angl. flashbacks), alpimo epizodų ir „nevaldomo pykčio protrūkių“. Ch. Ranos psichologinio konsultanto Jonathano Alperto laiške rašoma: „Gydymo metu [Ch. Rana] pranešė apie didelį nerimą, įkyrias mintis ir padidėjusį jautrumą viešumui bei numanomai grėsmei.“
L. Hajdini advokatas atmetė skunde pateiktus kaltinimus. Jis pareiškė: „Ji niekada neatliko jokių netinkamų veiksmų su šiuo asmeniu ir netgi niekada nesilankė toje vietoje, kur neva įvyko tariamas seksualinis prievartavimas.“
Buvę „JPMorgan“ kolegos leidiniui „Daily Mail“ teigė esantys šokiruoti tokių kaltinimų, o vienas iš jų šią istoriją net palygino su „mėgėjiška fantastika“.
„New York Post“ pranešė, kad Ch. Rana sumelavo bankui apie savo tėvo mirtį, kad gautų tris mėnesius apmokamų atostogų. Tačiau JAV žiniasklaidos priemonė surado jo tėvą šeimos 1,75 mln. dolerių vertės name Virdžinijos valstijoje. Tėvas patikino nieko nežinantis apie šį garsiai aptarinėjamą teisinį ginčą.
Parengta pagal dailystar.co.uk