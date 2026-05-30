Kelionė prabangiu kruizu tik suaugusiems: patirtis buvo kitokia nei tikėjosi

Po pirmojo kruizo 2022-aisiais moteris buvo nusprendusi, kad tokio tipo atostogos – ne jai. Keliaudama su Royal Caribbean laivu „Wonder of the Seas“ ji pasigedo ramybės – daugelis pramogų buvo skirtos vaikams: nuo vandens čiuožyklų iki taškymosi zonų mažiesiems.
Pasak jos, prie baseino nuolat aidėję vaikų klyksmai ir šurmulys neleido atsipalaiduoti, todėl po kelionės ji buvo beveik nusprendusi daugiau į kruizus nevykti.
Vis dėlto vėliau moteris išgirdo apie Virgin Voyages – prabangią kruizų bendrovę, skirtą tik suaugusiesiems, veiklą pradėjusią 2021 metais. Ji nusprendė dar kartą suteikti šansą kruizinei kelionei ir 2023-iųjų rugpjūtį išsiruošė į septynių naktų Viduržemio jūros kruizą laivu „Valiant Lady“.
Džiaugėsi, kad nėra vaikų
Kelionės metu ji apsistojo kajutėje su balkonu. Tokios savaitės trukmės kelionės pradinė kaina siekė apie 5200 eurų, nors leidiniui, kuriame dirba keliavusi moteris, Business Insider buvo pritaikytas specialus žiniasklaidos tarifas.
Ši kelionė moteriai paliko kur kas geresnį įspūdį nei pirmasis kruizas. Ji mėgavosi ramia ir prabangia kelione iš Spain į Italy bei France, o pats laivas ją stebino netikėtais sprendimais ir išskirtinėmis pramogomis.
Laivo interjeras žurnalistę nustebino dar labiau, nei ji tikėjosi. Įvairiaspalvis apšvietimas, vaivorykštinį efektą kuriantys paviršiai, ryškūs meno akcentai ir modernūs baldai erdvei suteikė futuristinę atmosferą. Visur dominavo ir Virgin Voyages būdinga ryškiai raudona spalva – nuo baldų iki interjero detalių.
Rožiniai, violetiniai, mėlyni ir žali šviesų atspalviai nuolat apšvietė denius bei liftus, todėl, pasak žurnalistės, atrodė, lyg ji būtų apsupta vaivorykščių. Vien vaikščiojimas po laivą jai sugrąžino vaikišką susižavėjimo jausmą, tačiau, skirtingai nei ankstesniame kruize, čia nesimatė nė vieno vaiko.
Suviliojo pramogų gausa
Kajutė maloniai nustebino. Nors maždaug 21 kvadratinio metro dydžio kajutė iš pradžių neatrodė itin erdvi, sumanūs interjero sprendimai žurnalistę maloniai nustebino. Daugiafunkciai baldai ir išradingos daiktų laikymo vietos sukūrė pakankamai erdvės laisvai judėti bei patogiai jaustis.
Dienos metu didelė lova buvo transformuojama į sofą, pufas buvo paslėptas po darbo stalu vietoje įprastos kėdės, o lengvas bei siauras naktinis staliukas galėjo būti lengvai patraukiamas į šalį, kai jo nereikėdavo. Balkone buvo įrengtas nedidelis staliukas, dvi kėdės ir didelis tinklinis hamakas. Pasak žurnalistės, net ir po dvejų metų ji vis dar prisimena, kaip ramiai jautėsi susisupusi hamake vidury jūros.
Žurnalistė nesitikėjo, kad tik suaugusiesiems skirtame kruiziniame laive ras savotišką žaidimų aikštelę suaugusiesiems. Paskutinis dalykas, kurio moteris tikėjosi tik suaugusiesiems skirtame kruiziniame laive, buvo žaidimų aikštelė. Tačiau tai nebuvo įprasta erdvė – viskas joje buvo milžiniško dydžio: nuo sūpynių iki sūpynių lentų. Akivaizdu, kad ši vieta buvo sukurta būtent suaugusiesiems.
Šalia žaidimų aikštelės keleivių laukė ir daugiau pramogų – žmogaus dydžio šachmatų lenta, bokso ringas bei virš jūros įrengtas tinklas, ant kurio buvo galima ilsėtis grožintis vaizdais. Pasak jos, jei aplink būtų buvę vaikų, ji greičiausiai nebūtų jautusis jaukiai naudodamasi šiomis pramogomis. Tačiau būdama tarp vien suaugusiųjų žurnalistė jautėsi laisvai ir galėjo nevaržomai mėgautis veiklomis.
Sūpynės ir azartiški žaidimai, anot jos, leido trumpam pasijusti vaiku. Paprastas žaidimas netikėtai padėjo atgaivinti emocinę savijautą, todėl ji įsitikinusi, kad tokių patirčių atostogų metu reikia kiekvienam suaugusiajam.
Pramogų netrūko ir laivo viduje. Norėdama atsikvėpti nuo karščio, žurnalistė užsukdavo į septintajame denyje esančią erdvę, kurioje įrengtas retro stiliaus arkadinių žaidimų kambarys bei poilsio zona su stalo žaidimais, dėlionėmis ir dideliais stalais žaidimams. Žaidimų pasirinkimas jai sukėlė nostalgiją – čia ji pastebėjo vaikystėje pamėgtus žaidimus, tokius kaip „Mouse Trap“, „Clue“ ir „Cranium“.
Kruize galima pasidaryti tatuiruotę
Vaikščiodama po šeštajame denyje įrengtą parduotuvių alėją, žurnalistė liko nustebinta išvydusi „Squid Ink“ tatuiruočių saloną. Pasak Virgin Voyages, tai pirmoji kruizų bendrovė, pasiūliusi tatuiravimo paslaugas tiesiai laive. Skelbiama, kad tatuiruotės čia kainuoja nuo maždaug 130 eurų.
Kadangi žurnalistei moteriai itin patinka, ši vieta jai paliko didelį įspūdį. Vis dėlto šios kelionės metu ji atsispyrė pagundai pasidaryti dar vieną tatuiruotę.
Nustebino ir tai, kad laive veikiančiuose prabangiuose restoranuose nereikėjo papildomai mokėti už maistą. Per ankstesnį kruizą su Royal Caribbean dalis maitinimo buvo įskaičiuota į bilieto kainą, tačiau už specializuotus restoranus tekdavo susimokėti papildomai. Kadangi taip veikia daugelis kruizinių bendrovių, ji nesitikėjo, kad Virgin Voyages laive visas maistas bus įtrauktas į kelionės kainą.
Dar labiau pakerėjo restoranų lygis. Keleiviams buvo siūlomos Viduržemio jūros gėrybės, švieži makaronų patiekalai, sušiai, kepsniai ir kiti aukštos klasės valgiai. Pasak žurnalistės, galimybė restoranuose mėgautis maistu negalvojant apie papildomas išlaidas leido dar labiau atsipalaiduoti ir pasinerti į atostogų atmosferą.
Vienas dalykas sugriovė stereotipus
Buvo nusiteikusi, kad tik suaugusiesiems skirtame kruize netrūks visą dieną vakarėjančių ir alkoholiu besimėgaujančių keleivių. Per savo pirmąjį kruizą ji buvo pastebėjusi daug žmonių, linksminusiųsi ir vakarojusių nuo pat ryto, todėl manė, kad čia tokia atmosfera bus dar ryškesnė. Tačiau realybė pasirodė visai kitokia – bendrosios laivo erdvės dienos metu buvo ramios ir atpalaiduojančios. Prie baseinų buvo lengva ilsėtis: viename skambėjo muzika, o kitas buvo visiškai tylus.
Apie skirtingą kruizų atmosferą ji pasikalbėjo ir su vienu barmenu. Šis paaiškino, kad Viduržemio jūros kruizų keleiviai dažniausiai būna ramesni ir mažiau orientuoti į vakarėlius nei keliaujantieji Karibų maršrutais.
Pirmasis tik suaugusiesiems skirtas kruizas kelionių žurnalistei tapo netikėta proga vėl pasijusti vaiku – būtent tai ją nustebino labiausiai. Prabangiame laive be vaikų ji tikėjosi ramesnių ir malonesnių atostogų nei per pirmąją kelionę, tačiau nesitikėjo, kad ši patirtis pažadins tokį stiprų nerūpestingumo jausmą.
Pasak keliautojos, valandų valandas trunkančios pramogos spalvų kupinoje aplinkoje ir galimybė valgyti ką panorėjus negalvojant apie pinigus leido atsipalaiduoti taip, kaip ji nebuvo jautusis jau daugiau nei dešimtmetį.
Moteris pripažino, kad į Virgin Voyages kruizą leistųsi dar kartą. Ir, kaip pati juokavo, galbūt kitąsyk iš kelionės parsivežtų ne tik įspūdžius, bet ir naują tatuiruotę ant rankos.
Parengta pagal Business Insider.