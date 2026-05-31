Dažnai pasitaikantis simptomas išdavė mirtiną ligą: 11-metės gyvybė užgeso po dviejų savaičių

2026 m. gegužės 31 d. 14:22
Britė Amanda Axiak kalbėdama apie tai, kokia tragedija įvyko jos šeimoje, vos tramdo ašaras. Mama pernai palaidojo savo dukrą, kuriai tebuvo 11 metų. Mergaitė mirė vos po 15 dienų nuo to, kai ji pabudo pajutusi, kad jai nutirpo ranka. Pasirodo, būtent šis simptomas atskleidė itin klastingą ligą, kuri ir nusinešė mažametės gyvybę, skelbia leidinys „The Sun“.
Nustatė pačią baisiausią diagnozę
Viskas prasidėjo 2025 m. balandžio mėnesį, praėjus kelioms valandoms po to, kai 11-metė Alicija pabudo pajutusi, kad nutirpo jos ranka. Vėliau tirpimas išplito į veidą ir koją, mergaitė buvo skubiai nugabenta į skubios pagalbos skyrių.
Iš pradžių šeimos gydytojas baiminosi, kad jaunoji pacientė galbūt patyrė insultą. Tačiau po dviejų dienų Alicijai buvo diagnozuota neoperuojama ir nepagydoma difuzinė vidurinės linijos glioma – paprastai vadinama DIPG – viena iš mirtiniausių vaikų smegenų auglių.

Šio agresyvaus vėžio išgyvenamumo prognozė paprastai siekia vos aštuonis–dvylika mėnesių.
„Diagnozė mums buvo milžiniškas šokas – blogiausia patirtis mano gyvenime, – sielvarto neslėpė mergaitės mama Amanda Axiak. – Negaliu tuo patikėti. Atrodo, kad mano pasaulis sugriuvo.“
Kokie simptomai?
Kaip teigiama publikacijoje, DIPG smegenų augliai auga greitai ir juos sunku pašalinti, nes jie neturi aiškiai apibrėžtų ribų.
Dažni simptomai vaikams – koordinacijos ar pusiausvyros sutrikimai, rankų ir kojų silpnumas, kalbos sutrikimai ir dvejinimasis akyse.
Deja, Alicija mirė nuo auglio 2025 m. balandžio 25 d. – vos 13 dienų po diagnozės ir tik 15 dienų po to, kai pasirodė pirmieji simptomai.
Mergaitė tryško optimizmu
Amanda pasakojo: „Žinau, kad taip sako kiekviena mama, bet Alicija tikrai buvo tobula mergaitė. Ji turėjo auksinę širdį ir mylėjo kitus vaikus, visada norėdama juos „globoti“.
Alicija buvo trijų brolių – Lloydo, Llewellyno ir Llewiso – jaunesnioji sesutė. Ji buvo apdovanojimus pelniusi šokėja ir gimnastė, taip pat aistringa tinklininkė ir plaukikė.
„Savo trumpais paskutiniais gyvenimo dienomis Alicija išliko ta pati nesavanaudė, linksma, mylinti, guodžianti kitus vaikus ir išlaikiusi savo šviesią dvasią. Ji buvo nepaprastai drąsi. Net pabaigoje ji galvojo apie kitus žmones. Būtent tokia buvo Alicija – šviesos šaltinis, palietęs kiekvieną, kurie ją sutiko“, – vos sulaikydama ašaras kalbėjo A. Axiak.
