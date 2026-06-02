Nuomininką beviltiškai įsimylėjusi šeimininkė privertė jį mirti baisiose kančiose: moters poelgiai – šiurpinantys

Judy žinojo, kad jos draugas susitikinėja su kita, tačiau ji liko su juo tikėdama, kad vieną dieną jis pasirinks ją. J. Church ir Leroy buvo kartu apie 10 metų. Jie susitiko, kai Leroy santuoka nutrūko ir jis persikraustė į J. Church namus Solsberyje, Masačusetse, kaip nuomininkas. Buvusi mokytoja J. Church buvo santykių iniciatorė, ji dažnai lepindavo Leroy dovanomis, netgi nupirko jam motociklą.
Tačiau aštuonerius metus Leroy taip pat susitikinėjo su Barbara Randall, moterimi, su kuria jis susipažino „Facebook“ tinkle. Jų santykiai buvo „su pertraukomis“, ir J. Church nebuvo patenkinta šiais santykiais. Vienu metu ji parašė žinutę Barbarai, bandydama ją įtikinti nutraukti santykius, sakydama, kad Leroy „myli tik save“.
„Jis žaidžia su mumis abiem, nuolat meluodamas, – rašė ji. – Jis bailys! Paprasta ir aišku, atėjo laikas mums abiem jį išmesti.“
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2022 m. lapkričio 11 d. buvo Leroy 55-asis gimtadienis. J. Church pasirūpino, kad jis turėtų savo mėgstamo gėrimo – vaisių punšo skonio „Powerade“. 20 val. ji paskambino į 911 ir pasakė, kad Leroy labai blogai.
„Mano vaikinas, matyt, kažką nurijo ir negali pastovėti. Jam kraujuoja iš nosies, ir jis man liepė iškviesti greitąją pagalbą“, – sakė ji, taip pat pridūrusi, kad jis maniakiškai griauna butą. Atvykę paramedikai rado Leroy labai sutrikusį ir kenčiantį skausmus. Jis prisipažino, kad vakar vakare vartojo vaistą „Percocet“, bet tą dieną jo nevartojo.
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Ligoninėje gydytojai prijungė Leroy prie gyvybės palaikymo aparatūros, nes jo organai ėmė nustoti veikti. Jo šeima skubiai atvyko prie jo lovos, o medicinos personalas jiems pranešė, kad įtaria, jog Leroy būklę sukėlė antifrizo nurijimas.
Antifrize yra etilenglikolio – medžiagos, randamos ledo tirpiklyje ir hidraulinių stabdžių skystyje. Tai galėjo paaiškinti jo pasikeitusią būklę ir sunkų inkstų nepakankamumą. Tai padarė nepataisomą žalą jo organizmui, po dviejų dienų Leroy gyvybės palaikymo aparatai buvo išjungti, ir jis mirė.
Iki to laiko Leroy šeima jau buvo iškvietusi policiją ir apkaltino J. Church. Jie paaiškino, kad Leroy susitikinėjo su Barbara, ir kad J. Church dėl to buvo įsiutusi. Leroy žentas pasakė, kad Leroy anksčiau buvo prisipažinęs manąs, jog J. Church jį nuodija, nes jis jautėsi labai blogai, kai buvo šalia jos, o geriau – kai jie buvo atskirai.
Autopsija patvirtino, kad Leroy organizme buvo antifrizo. Iš pradžių J. Church neleido policijai įeiti į savo namus, jie kalbėjosi lauke. Ji neigė, kad Leroy būtų ką nors valgęs ar gėręs prieš susirgdamas. J. Church suaugęs sūnus, gyvenęs tame pačiame pastate, spėjo, kad tai galėjo būti apsinuodijimas anglies dioksidu. Policija sugrįžo su kratos orderiu ir rado butą „nešvarų ir netvarkingą“. Jie rado tuščią ledo tirpiklio butelį, kuriame anksčiau buvo oranžinis skystis.
Jie taip pat rado vaisių punšo „Powerade“ butelį, kuriame turėjo būti raudonas skystis, tačiau dugne buvo oranžinio skysčio. Tyrimai patvirtino, kad butelyje buvo antifrizo, o ant jo buvo rasta J. Church DNR. Pareigūnai rado užrašų knygelę, kurioje J. Church rašė, kai supykdavo ant Leroy. Viename įraše buvo parašyta: „Neapkenčiu būti viena. Neapkenčiu tavęs už visus melus. Tu manęs nemyli; tai nėra meilė.“
Tyrėjai konfiskavo J. Church telefoną ir su siaubu atrado, kad ji nufilmavo 13 vaizdo įrašų, kuriuose Leroy raitėsi iš skausmo ir maldavo pagalbos, kol ji iškvietė greitosios medikus. Vienu metu galima išgirsti, kaip ji žiauriai iš jo tyčiojasi sakydama: „Ar tau smagu?“
Jie taip pat rado surežisuotą Leroy nuotrauką, kai jis mirė ligoninėje. J. Church ant jo ligoninės lovos buvo padėjusi gimtadienio dovanas ir pyragaitį, kurį jam nupirko.
J. Church buvo suimta ir apkaltinta Leroy nužudymu. Teisme prokuratūra pavadino meilės trikampį tarp J. Church, Leroy ir Barbaros „toksiniu ir disfunkciniu“. Jie teigė, kad J. Church naudojo antifrizą kaip nužudymo ginklą ir ji buvo vienintelė, kuri turėjo galimybę jo įpilti.
Antifrizas turi saldų skonį, kurį užgožė „Powerade“, todėl Leroy to nepastebėjo, kai jį gėrė. Teisme buvo pasakyta, kad J. Church laukė mažiausiai 30 minučių, kol paskambino 911, o Leroy kentėjo agoniją, nes jo organai nustojo veikti. Vietoj to, kad jam padėtų, ji jį filmavo ir mėgavosi jo skausmu.
Prisiekusieji buvo sukrėsti įraše matydami, kaip jis svyruoja ir dejuoja iš skausmo, o J. Church tyčiojosi, sakydama: „Ar šiandien tavo gimtadienis?“
Leroy sesuo liudijo, kad jis anksčiau sakė įtariantis, jog ji galėjo įdėti kažko į kokteilį, kurį jam paruošė, tačiau jokių įrodymų neturėjo.
Dar labiau nerimą keliantis įrodymas buvo iš kojinės pagaminta vudu lėlė, ant kurios buvo užrašyta „Barb“. Leroy sūnus liudijo, kad J. Church į ją įsmeigdavo smeigtukus ir mėtė ją iš vienos vietos į kitą. Kai Barbara liudijo, ji pasakė, kad ji ir J. Church pykosi dėl Leroy. Ji sakė, kad J. Church turėjo pravardę „Močiutė“, nes ji atrodė kaip močiutė, ir jai netgi darėsi jos gaila, nes ji taip beviltiškai bandė nusipirkti Leroy palankumą.
Barbara sakė, kad J. Church nupirko Leroy baltą motociklą, nes matė Barbarą sėdinčią ant jo juodojo motociklo galo ir nebegalėjo pakęsti, kad ji užima tą intymią vietą.
Gynyba teigė, kad Leroy vartojo vaistą „Percocet“, todėl tai galėjo būti atsitiktinis perdozavimas. Jie sakė, kad, nepaisant kitos moters, J. Church ir Leroy turėjo gerus santykius ir planavo kartu persikelti į Floridą. Jie tvirtino, kad ji jau buvo „laimėjusi“.
Tačiau teismas išgirdo, kad J. Church pasakodavo netinkamus juokelius apie galimą Leroy sužalojimą ir netgi šeimos draugui pasakė: „Jei jis bus kada nors man neištikimas, aš jį nunuodysiu.“
Šių metų kovo mėnesį 67-erių J. Church buvo pripažinta kalta dėl tyčinio pirmojo laipsnio nužudymo, pasižymėjusio ypatingu žiaurumu. Po mėnesio teisėjas skyrė privalomą bausmę – kalėjimą iki gyvos galvos be teisės į lygtinį paleidimą.
Parengta pagal mirror.co.uk
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