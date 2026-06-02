Šis įrašas tapo tikra interneto sensacija: užfiksavo, kaip pamergė pateko į itin nepatogią situaciją

George Ball su savo pabroliu linksmai leido lauką bičiulių vestuvėse ir prisijungė prie jauniesiems sutikti skirto šokio.
Sulaukusi savo eilės George demonstravo savo šokio judesius: staigiai krito ant grindų ir kelis sykius į virrš kėlė savo sėdmenis. Būtent tada ir įvyko nemalonus incidentas.
Pamergės suknelė plyšo ir jos skeltukas pasidarė daug ilgesnis, tad atsidengė jos sėdmenys. Tokį netikėtą vaizdelį pamatę šventės svečiai prapliupo juokais.
Įraše matyti, kad G. Ball iš pradžių nė nepastebėjo, kas atsitiko ir toliau šėlo su draugais.
Ne visiems patiko, kad įrašas buvo paviešintas
Į platformą „Tik Tok“ įkeltas vaizdo įrašas sulaukė daugybės žmonių reakcijų. Šis įrašas jau sulaukė daugiau kaip 10 mln. peržiūrų, tūkstančių komentarų.
„Jei mano sėdmenys atrodytų taip pat gerai, aš irgi visiškai dėl to nesijaudinčiau“, – šmaikštavo viena internautė.
„Man įdomu, kada ji galop suprato, kas įvyko“, – smalsiai teiravosi kitas.
Tačiau buvo ir tokių, kurie kritikavo įrašo autorių ir rašė, jog tokio turinio be George leidimo jokiu būdu kelti nebuvo galima. „Koks draugė keltų tokį įrašą“, – klausė „Tik Tok“ naudotoja.
Šokį galite pamatyti čia:
