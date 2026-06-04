Siaubinga mirtis: šunų išsigandęs žirgas vilko moterį žeme ir trypė

Ewa Larsson vedė žirgą atgal į jodinėjimo mokyklą netoli Dilio (Kento grafystė), ir staiga šis apimtas siaubo pasileido bėgti. Teisme buvo pranešta, kad 59 metų šunų veisėja galėjo būti sutrypta kanopomis, kai bandė nuleisti arklio kamanas.
Po šio kraupaus įvykio, nutikusio praėjusių metų rugpjūčio 27 d., Ewa dėl sunkių vidinių sužalojimų buvo skubiai nuskraidinta į ligoninę, kur jai buvo atlikta skubi operacija.
Nepaisant pradinių sveikatos pagerėjimo ženklų, moteris išsivysčius organų nepakankamumui ir infekcijai spalio 13 d. mirė.
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Teisme paaiškėjo, kad Ewa jodinėjo su patyrusia instruktore Sally Deverill iš „Cornilo“ jodinėjimo mokyklos. Prieš tai ji nuo žirgo nukrito jodama laukais. Sally pasakojo, kad Ewa atsistojo, nusijuokė ir atrodė nesusižeidusi, todėl jos tęsė kelionę kaimo keliu.
Ewai nepavyko vėl užlipti ant stambaus žirgo, vardu Davy, todėl ji nusprendė jį vestis šalia. Pasak Sally, kad iš netoliese esančio sodo pradėjo loti šunys, o tai išgąsdino jų abiejų arklius.
Ji pridūrė: „Arkliai pasileido bėgti keliu, norėdami pabėgti nuo šunų. Kai pati vėl užlipau ant savo arklio, pamačiau, kad Ewa ir Davy judėjo tarsi šonu.
Arklys bėgo risčia ir ją taip stipriai tempė, kad Davy galva buvo nusukta į šoną. Tuomet ji suklupo ir nukrito. Atrodė, kad arklys žengė padarė kelis šuolius, o tada nuskriejo keliu ir nusuko iš jo. Manau, kad ji tikrai buvo velkama.“
Sally, kuri nematė, kaip arklys trypė ar spyrė Ewai, teismui pasakojo, kad nukentėjusioji buvo sąmoninga, tačiau skundėsi krūtinės ir dešinės rankos skausmais. Jodinėjimo instruktorė paskambino į mokyklą, o ši susisiekė su gelbėjimo tarnybomis, tuo tarpu praeiviai atskubėjo į pagalbą.
Liudininkė Hannah Stewart teismui sakė: „Artėdama prie Sally, bandžiau įvertinti situaciją ir pamačiau, kad kažkas buvo nublokštas nuo arklio. Ji gulėjo ant kelio. Neklausinėjau, kas nutiko, nes reikėjo kuo greičiau suvaldyti situaciją. Buvau gana toli nuo Sally, bet iš to, ką supratau, Ewa buvo velkama ir galbūt spardoma.“
Moteris buvo nugabenta į ligoninę, kur gydytojai nustatė gausius sužalojimus ir vidinį kraujavimą. Jos partneris Nigelis Andersonas teigė, kad skraidinant į ligoninę Ewai sustojo širdis. Gydytojai, skubėdami į operacinę, jį įspėjo, kad moteris gali neišgyventi.
„Iš pradžių ji buvo komos būsenos, bet po kelių savaičių atgavo sąmonę, – prisiekusiesiems pasakojo jis. – Chirurgai sakė, kad kadangi jai sustojo širdis greitosios pagalbos sraigtasparnyje ir vidury nakties, gali būti pažeistos smegenys.
Tačiau ji atsigavo ir jos būklė pradėjo gerėti. Ji buvo atjungta nuo dirbtinio plaučių ventiliavimo aparato ir nebereikėjo vaistų kraujospūdžiui reguliuoti.“
Vis dėlto vyras pridūrė, kad vėliau Ewos būklė vėl pablogėjo ir pradėjo silpti jos organai. „Tikriausiai tuo metu į jos organizmą patekusi infekcija išplito. Gydytojams nepavyko jos sustabdyti, ir tai galiausiai nusinešė jos gyvybę“, – sakė jis.
Nigelis teismui pasakojo, kad jo partnerė buvo gyvūnų mylėtoja, o jodinėjimą pasirinko kaip būdą pabėgti nuo kasdienybės. Žirgą Davy jis apibūdino kaip neprognozuojamą ir užsiminė, kad Ewa jau anksčiau buvo nuo jo nukritusi.
Po moters mirties draugai, šeima ir bendruomenė dalijosi jautriais atsiminimais apie Ewą. Vienoje iš užuojautų buvo rašoma: „Kiekvienam sutiktam atnešdavai džiaugsmą, juoką ir šviesą. Tavęs visada trūks.“
Kitoje buvo rašoma: „Ilsėkis ramybėje, gražioji Ewa. Kokia netektis pasauliui.“
Teismo tyrimas tęsiamas.
Parengta pagal thesun.co.uk