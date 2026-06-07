Radęs istorinį aukso lobį mokslininkas dešimtmetį praleido kalėjime: paslaptingos monetos pradingo be pėdsakų

Mokslininkas Tommy Thompsonas išgarsėjo 1988 metais, kai aptiko ilgus metus dingusį laivą SS Central America, dar vadinamą „Aukso laivu“.
Tačiau šis atradimas virto ilgus metus trukusia teisine kova. Dėl jos vyras beveik dešimtmetį praleido kalėjime, o už atsisakymą bendradarbiauti su teismu jam kasdien buvo skiriama 875 eurų bauda.
Lobis virto teisine byla
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1857 metais per uraganą prie Pietų Karolinos krantų nuskendo laivas SS Central America. Jis gabeno didžiulį kiekį aukso, todėl vėliau buvo pramintas „Aukso laivu“.
Laive buvo daugiau kaip 400 keleivių ir įgulos narių, taip pat apie 30 tūkst. svarų aukso, atkeliavusio iš Kalifornijos aukso karštinės laikų.
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Praėjus daugiau nei šimtmečiui, Tommy Thompsonas su savo komanda aptiko laivo nuolaužas maždaug 2,1 kilometro gylyje Atlanto vandenyne.
Šis įspūdingas atradimas sulaukė pasaulinio dėmesio, tačiau netrukus istorinį radinį nustelbė ginčai dėl iš jūros dugno iškelto aukso ir kitų vertybių.
Ginčus sukėlė monetos
Ginčo centre atsidūrė 500 auksinių monetų, pagamintų iš aukso, kuris buvo iškeltas iš nuskendusio laivo SS Central America nuolaužų.
Pareigūnai daugelį metų bandė išsiaiškinti, kur yra monetos, tačiau Tommy Thompsonas nuolat atsisakydavo pateikti informaciją arba teigdavo jos neturintis.
Jis tvirtino, kad maždaug 2,2 mln. eurų vertės monetos buvo perduotos Belize registruotam fondui.
Situacija dar labiau komplikavosi 2012 metais, kai Thompsonas neatvyko į teismo posėdį Ohajo valstijoje, susijusį su dingusiomis monetomis. Dar anksčiau investuotojai, finansavę nuskendusio laivo paieškas, apkaltino jį pasisavinus jų dalį lobio ir 2005 metais pateikė ieškinį.
Po neatvykimo į teismą vyras pasislėpė Floridoje ir buvo paskelbtas ieškomu bėgliu. Po trejų metų JAV maršalai jį surado viename Floridos viešbutyje, kur jis gyveno prisidengęs svetima tapatybe.
Tyla kainavo laisvę
2015 metų balandį Thompsonas pripažino kaltę dėl neatvykimo į teismą ir buvo nuteistas dvejų metų laisvės atėmimo bausme. Tačiau tuo jo teisinės problemos nesibaigė. Vyrui ir toliau atsisakant paaiškinti, kas nutiko dingusioms monetoms, teismas pripažino jį nepagarbiai besielgiančiu teismo atžvilgiu.
Teisėjas nurodė jį laikyti už grotų tol, kol jis pradės bendradarbiauti, ir skyrė maždaug 875 eurų baudą už kiekvieną dieną, kai šis neatskleisdavo monetų buvimo vietos.
Nors JAV federaliniai įstatymai paprastai riboja įkalinimą už nepagarbą teismui iki 18 mėnesių, apeliacinis teismas 2019 metais nusprendė, kad šiuo atveju taikoma išimtis. Teisėjų vertinimu, Thompsonas pažeidė anksčiau sudaryto susitarimo sąlygas.
Pats lobių ieškotojas visą laiką tikino nežinantis, kur yra monetos. 2020 metais prašydamas jį paleisti jis teisme sakė nežinantis dingusio aukso buvimo vietos ir pridūrė besijaučiantis taip, lyg neturėtų rakto į savo laisvę.
Lūžis įvyko 2025 metais, kai JAV teisėjas Algenonas Marbley nusprendė, kad tolesnis įkalinimas greičiausiai nebeprivers Thompsono bendradarbiauti. Taip buvo nutrauktas jo kalinimas dėl nepagarbos teismui.
Vis dėlto teisėjas nurodė jam atlikti atskirą dvejų metų laisvės atėmimo bausmę, skirtą už neatvykimą į 2012 metų teismo posėdį. Baigęs atlikti šią bausmę Thompsonas kovo 4 dieną buvo paleistas iš federalinio kalėjimo.
Nepaisant daugelį metų trukusio teisinio spaudimo, pareigūnai iki šiol nežino, kas nutiko dingusioms aukso monetoms.
Parengta pagal vt.co
Auksasaukso monetų lobispaleido į laisvę
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