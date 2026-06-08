Vakarinis pasivaikščiojimas virto siaubu: moterį sekę paaugliai neslėpė gašlių ketinimų

Moterį persekiojo ir seksualiai priekabiavo grupė, kurią sudarė iki 10 paauglių vaikinų. Kaip teigiama, jie savo elgesiu ir pasisakymais leido suprasti, kad ketino išprievartauti.
Vaikinų grupė moteriai ėmė laidyti seksualinio pobūdžio komentarus, kai ji gegužės 28-osios vakarą, apie 19.50 val., ėjo viena iš gatvių vakarų Anglijos Čeltenamo mieste.
Policija sulaukė pranešimo, kad iki 10 vaikinų grupė sekė moterį, kai ši ėjo Vinčkombo gatve.
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Manoma, kad vaikinams buvo nuo 16 iki 18 metų. Jie moteriai laidė seksualinio pobūdžio komentarus, tarp jų – ir tokius, kurie leido suprasti, kad ketina ją užpulti seksualiai.
Po šio incidento moteris buvo stipriai persigandusi, tačiau, laimei, fiziškai nenukentėjo.
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Šiuo metu policija siekia nustatyti vaikinų tapatybes ir kreipėsi į vietos verslus, prašydama pateikti vaizdo stebėjimo kamerų įrašus iš Vinčkombo gatvės, kurie galėtų padėti tyrimui.
Vaikinai apibūdinami kaip baltaodžiai, apie 173 cm ūgio, rudais plaukais. Visi jie vilkėjo sportinius kostiumus, o dalis grupės važiavo dviračiais.
Glosteršyro policija išplatintame pranešime teigė:
„Pareigūnai kreipiasi į vietos verslus, kurie gali turėti vaizdo stebėjimo kamerų įrašų iš Vinčkombo gatvės ar aplinkinių vietovių incidento metu, ir prašo patikrinti turimą medžiagą.
Taip pat norėtume pasikalbėti su kitomis moterimis, kurios galėjo tapti šių vaikinų taikiniu.“
„Po šio incidento pareigūnai ankstyvais vakarais patruliuos šioje teritorijoje, siekdami užtikrinti gyventojų saugumą ir suteikti visuomenei daugiau ramybės.
Visi, turintys susirūpinimą keliančios informacijos ar klausimų, raginami tiesiogiai kreiptis į pareigūnus.“
Policija taip pat prašo visuomenės pagalbos ir ragina visus, turinčius informacijos apie incidentą, kuo skubiau susisiekti su Glosteršyro policija.
Parengta pagal „The Sun“
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