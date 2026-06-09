Mokytis nesustojusį vilnietį tai nuvedė iki Pietų Afrikos Respublikos ir net Australijos: atviras pasakojimas apie tai, kokių įgūdžių šiandien labiausiai reikia sėkmingai karjerai

Tai patvirtina ir vilniečio Kristijono Pranskaus karjeros istorija: būtent šie įgūdžiai padėjo jam susikurti įdomų gyvenimą ir sėkmingą karjerą, kuri nuvedė jį iki Pietų Afrikos Respublikos ir net Australijos, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Kristijono Pranskaus karjeros istorija yra puikus pavyzdys, kad reikia atkaklumo, iniciatyvos, noro mokytis ir tavo gyvenime atsivers daugybė durų.
Savo karjeros istorija Kristijonas neseniai dalinosi su Vilniaus mokyklų moksleiviais, projekto „Adform School Initiative“ metu. Šios iniciatyvos metu IT srityje dirbantys specialistai mokyklose rengia nemokamas paskaitas, praktines dirbtuves bei mokymus ateities įgūdžių ir DI įrankių temomis.
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„Ruošdamasis susitikimui su jumis paklausiau dirbtinio intelekto, ką jis galvoja apie dabar vykstančius technologinius pokyčius ir ką turėtume daryti mes, žmonės, kad išliktume konkurencingi ateities darbo rinkoje.
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DI į tai man atsakė: „Žmogus neturėtų aukoti fundamentalių įgūdžių vardan kiekvieno naujo populiaraus įrankio.
Įrankiai keičiasi, o kritinis mąstymas, gebėjimas mokytis ir komunikacijos įgūdžiai išlieka vertingi visos karjeros metu“, – paskaitos metu sostinės Tuskulėnų gimnazijoje sakė K. Pranskus, IT įmonės „Adform“ pardavimų vadovas.
K. Pranskus pridūrė, kad jis šiai minčiai visiškai pritaria: „Galvojant apie savo ateitį šiuo technologinių pokyčių laikotarpiu, geriausia strategija yra visų pirma stiprinti pagrindinius įgūdžius, o visus įrankius – tiek dirbtinį intelektą, tiek kitus – vertinti kaip pagalbinę priemonę, o ne kaip tikslą savaime.
Žmogus su stipriais pamatiniais įgūdžiais valdyti naują įrankį išmoksta greitai ir pritaiko prie įvairių aplinkybių, o tas, kuris pasikliauja vien įrankiais ir neturi kitų svarbių įgūdžių, tampa priklausomas nuo tendencijų.
Tokiam žmogui bus daug sunkiau atrasti savo vietą sparčiai kintančių technologijų pasaulyje“, – pažymi K. Pranskus.
Kūrybiškumas, kritinis mąstymas, mokymasis ir tobulėjimas visą gyvenimą, komunikaciniai įgūdžiai, atsakomybė ir darbo etika bei gebėjimas prisitaikyti prie įvairių gyvenimo aplinkybių ir situacijų.
Pasak K. Pranskaus, tai yra tie pamatiniai gyvenimo įgūdžiai, į kuriuos svarbu kryptingai investuoti visiems – tiek savo profesiniam keliui dar tik besiruošiantiems moksleiviams, tiek ir jau dirbantiems specialistams. Ir kaip betobulėtų dirbtinis intelektas, robotai ir kitos technologijos, šie įgūdžiai išliks svarbūs visada.
„Pats svarbiausias iš jų, mano nuomone, yra noras mokytis visą gyvenimą. Būtent noras mokytis man pačiam labai padėjo kuriant savo karjerą. Tad taip, galbūt kai ką nuliūdinsiu, bet baigus mokyklą mokymasis tikrai nesibaigs“, – susitikime su moksleiviais kalbėjo pardavimų vadovas K. Pranskus.
Savo karjerą K. Pranskus pradėjo dar būdamas studentas nuo klientų aptarnavimo specialisto pareigų.
„Daug ko nemokėjau ir nesupratau, bet vis tiek apsiimdavau daryti kuo daugiau užduočių ir taip mokiausi. Prie ko tai mane privedė – dar visai jaunas, vos 22-ejų, buvau pastebėtas darbe ir išvykau į trijų mėnesių komandiruotę Osle (Norvegija).
Iš dienpinigių nusipirkau pirmą automobilį, o grįžęs pakeičiau pareigas – pradėjau dirbti automatinių kampanijų specialistu. Tuo metu man net ūsai dar nebuvo išdygę“, – šypsodamasis dalinosi savo istorija su moksleiviais Kristijonas.
Pakilęs pareigose vaikinas nesustojo vietoje ir išsikėlė tikslą per savo darbo dieną atsakyti į kuo daugiau klientų užklausų. Tai jam pavyko padaryti nedirbant viršvalandžių.
„Tai irgi padėjo man labai daug išmokti. Vedinas smalsumo ir atkaklumo, netrukus padėjau mūsų įmonei pritraukti naują didelį tarptautinį klientą, su kuriuo sudarėme beveik 1 mln. eurų vertės sutartį.
Šis sandoris pakeitė mano gyvenimą. Netrukus laimėjome svarbų apdovanojimą už geriausią kampaniją ir pradėjome teikti paslaugas dideliam klientui įvairiose šalyse“, – prisimena jis.
Pasak K. Pranskaus, šis pasiekimas atvėrė jam dar daugiau kelių – po kurio laiko jis išvyko apmokyti klientą naudotis jų kuriamais produktais į Pietų Afrikos Respubliką, o vėliau šešis mėnesius praleido komandiruotėje Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje.
Galiausiai nuo vieno žemiausių laiptelių savo karjerą pradėjęs Kristijonas buvau paskirtas įmonės pardavimų vadovu.
„Ir visuose šiuose mano gyvenimo etapuose man visada reikėjo tų pačių pamatinių įgūdžių: kūrybiškumo, kritinio mąstymo, komunikabilumo ir nuolatinio mokymosi“, – pabrėžia K. Pranskus.
Nemokančius naudotis DI pakeis tiek, kurie moka juo naudotis
Nepaisant to, kad technologijoms vystantis darbo rinkoje išlieka svarbūs iš esmės tie patys įgūdžiai, kaip ir keliais dešimtmečiais atgal, skaitmeninis raštingumas ir DI įrankių efektyvus naudojimas taip pat patenka į svarbiausių ateities įgūdžių sąrašus.
„Dirbtinis intelektas žmogaus nepakeis, bet jį gali pakeisti kitas žmogus, kuris naudojasi dirbtinio intelekto įrankiais“, – sako „Adform“ techninės pagalbos inžiniere dirbanti Augustina Baltrušaitytė.
Ši mergina taip pat nesiliauja mokiusis: po studijų baigimo padirbėjusi rinkodaros specialiste ir supratusi, kad ją labiau traukia technologijos, ji pasuko į IT sritį ir šiuo metu bando persikvalifikuoti į programuotojas.
„Visiškai sutinku, kad per gyvenimą galima pakeisti ir keletą profesijų. O kad naujos technologijos ir DI įrankiai gali labai palengvinti mokymąsi, įsitikinau ir pati“, – teigia Augustina.
Pasak A. Baltrušaitytės, technologijos vystosi taip greitai, kad šiandien sunku net prognozuoti, kokios konkrečios profesijos bus paklausiausios po dešimties metų.
„Tačiau viena aišku jau dabar – nepriklausomai nuo pasirinktos srities, žmonėms reikės gebėti dirbti su technologijomis, kritiškai vertinti informaciją, kūrybiškai spręsti problemas ir nuolat mokytis. Ateities darbo rinkoje laimės tie, kurie gebės mokytis, prisitaikyti ir augti kartu su technologijomis“, – neabejoja ji.
10 svarbiausių ateities įgūdžių
Remiantis įvairiais pasauliniais tyrimais ir prognozėmis, specialistai išskiria dešimt įgūdžių, kurie ateityje taps ypač svarbūs beveik kiekvienoje profesijoje:
1. Kritinis mąstymas
Gebėjimas atsirinkti informaciją, spręsti problemas ir priimti pagrįstus sprendimus.
2. Skaitmeninis raštingumas
Drąsa ir gebėjimas naudotis naujomis technologijomis bei DI įrankiais.
3. Duomenų ir DI raštingumas
Supratimas, kaip veikia duomenys, DI sistemos ir kuo remiasi jų pateikiama informacija.
4. Lankstumas ir atsparumas
Gebėjimas greitai prisitaikyti prie pokyčių ir nuolat mokytis.
5. Kūrybiškumas
Naujų idėjų generavimas ir gebėjimas ieškoti nestandartinių sprendimų.
6. Bendradarbiavimas ir komunikacija
Gebėjimas dirbti komandose ir efektyviai komunikuoti.
7. Lyderystė
Atsakomybė, iniciatyvumas ir gebėjimas įkvėpti kitus.
8. Emocinis intelektas
Empatija, savęs pažinimas ir gebėjimas suprasti kitus.
9. Tvarumo mąstysena
Atsakingas požiūris į aplinką, išteklius ir ilgalaikius sprendimus.
10. Mokymasis visą gyvenimą
Smalsumas ir gebėjimas nuolat atnaujinti savo žinias bei mokytis naujų įgūdžių.
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