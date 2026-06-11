Tekstus skambančiai Čiurlionio knygai sukūręs Mindaugas Valiukas: „Pagrindinis herojus pabeldė į mano langą“

Knyga „Mano čiurlys. Skambantys M. K. Čiurlionio pasauliai“ sukurta remiantis „Angelų takais“ komandos sukurta virtualios realybės patirtimi „Pasaulių sutvėrimas“. Leidinio kūrėjai pabrėžia, kad knyga skaitytoją skatina tyrinėti garsų, spalvų ir vaizduotės ryšius. Tai ir pažintis su iškiliu Lietuvos menininku, ir galimybė atrasti savąjį kūrybiškumą, mokytis klausytis, stebėti ir svajoti.
Sekdami vienišą, glėbyje čiurlį spaudžiantį berniuką, skaitytojai gali klausytis M. K. Čiurlionio simfoninių poemų „Jūra“ ir „Miške“ ištraukų. Knygos pabaigoje pateikta trumpa menininko biografija.
„Leisdami šią knygą, norėjome ne tik atiduoti pagarbą vienam didžiausių Lietuvos kūrėjų, bet ir pakviesti skaitytojus pažvelgti į jo kūrybą naujai. Čiurlionio pasaulis yra nepaprastai turtingas – jame susitinka muzika, tapyba, literatūra ir vaizduotė. Ši knyga leidžia ieškoti naujų prasmių jo darbuose, atrasti juose slypinčias istorijas ir patirti meną taip, kaip jį galėtų patirti vaikas – atvira širdimi ir beribe fantazija“, – sakė leidyklos „Alma littera“ leidinių vadovė Edita Valintėlienė.
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Knyga pristatyta Vilniaus kino teatre „Pasaka“. Leidykla „Alma littera“ ir virtualios patirties „Angelų takais“ atstovai vaikus, tėvus, kultūros ir meno bendruomenės žmones supažindino su nauju leidiniu, pakvietė į patyriminę kelionę po Čiurlionio kūrybos pasaulius.
Tekstus knygai kūręs M. Valiukas pasakojo, kad pagrindinis knygos veikėjas į jo langą pats pasibeldęs: „Na, gerai, gal ten buvo ne čiurlys, greičiausiai – kregždutė. Vieną dieną žmona Valda mane pakvietė į virtuvę ir parodė į langą besidaužantį paukštelį, jis buvo įsipainiojęs į virvelę ir negalėjo skristi. Išvadavome paukštį, o jis man tapo ženklu, kad čiurlys ir turi tapti pagrindiniu šios istorijos veikėju“.
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Jis įsitikinęs, kad Čiurlionį ir vienu greičiausių paukščių laikomą čiurlį sieja ne tik panašiai skambantys žodžiai. „Čiurlys laikomas vienu greičiausių paukščių, kai kurios jo rūšys skrenda iki 160 kilometrų per valandą greičiu, šis paukštis ore lesa, geria, poruojasi, net miega. Čiurliai nenusileidžia ant žemės, jų kojytės netinka vaikščioti, netyčia nukritęs, čiurlys negali atsispirti ir vėl pakilti į orą. Ir jei Čiurlionio kūrybą prilyginsime čiurlio skrydžiui, bus tas pats – Čiurlionis labai daug dirbo, per dešimtį metų jis sukūrė apie pusantro tūkstančio kūrinių. Tai buvo ir vizualusis menas, ir muzikos kūriniai, ir literatūra. Čiurlionis tiek visko veikė, kad jį neišvengiamai ištiko nuovargis, perdegimas. Kaip tas čiurlys, jis nusileido ant žemės ir jo niekas nepakėlė“, – knygos pristatyme kalbėjo M. Valiukas.
Jis atvirai prisipažino, kad dešimtmetis, per kurį jis gilinosi į M. K. Čiurlionio kūrybą, neatskleidė didžiojo menininko paslapties. „Gal ir gerai, – pridūrė, – dėl to – tik įdomiau, norisi dar labiau gilintis, suprasti, pažinti Čiurlionio gelmes“.
Renginio vedėjas Richardas Jonaitis susirinkusiems taip pat kalbėjo apie išskirtinį talentą, kurio paveiksluose vaikai atranda paslaptingas pilis, skraidančius kalnus, jūras ir žvaigždžių pilną dangų – vaizdus iš sapnų ar pasakų. Atrodo, lyg menininkas būtų nukeliavęs į stebuklų šalį ir parnešęs jos vaizdus ant drobės.
Būtent tokie vaizdai ir atsidūrė knygoje. Knygos pristatyme juos išjudino virtualios realybės „Pasaulių sutvėrimas“ kūrėjai. Vienas iš jų, kūrybinės studijos „Muona Studio“ vadovas Vilius Petrauskas atskleidė, kaip gimė idėja Čiurlionio kūrybą vaikams perteikti suprantama ir įtraukiančia forma, išlaikant menininko pasaulėjautos gylį ir paslaptį.
„Aštuonerius metus, kurdami virtualios realybės patirtis, mes irgi mėginame įspėti Čiurlionio paslaptį, tačiau šio menininko gylis yra begalinis. Kuo ilgiau dirbu, tuo labiau jo kūryba man primena 3D. Jo daugiasluoksnė kūryba – labai įdomi, stengiamės ją interpretuoti pagarbiai“, – knygos pristatyme kalbėjo V. Petrauskas.
Pristatyme ypatingo dėmesio sulaukė edukacinė programos dalis. Čiurlionio kūrybos tyrinėtoja bei edukatorė Livija Krivickaitė jaunuosius renginio dalyvius supažindino su menininko gyvenimu, kūriniais ir jų simbolika. Vaikai aktyviai įsitraukė į pokalbį, atsakinėjo į klausimus ir buvo apdovanoti knygomis.
Iš ekrano nuskambėjo ir projekto partnerių bei kūrybinės komandos narių – virtualios realybės patirties „Pasaulių sutvėrimas“ režisierės Kristinos Buožytės, prodiuserio Vitalijaus Žuko ir leidyklos „Alma littera“ kūrybinės grupės vadovės Jurgos Želvytės sveikinimai bei interaktyvios užduotys.