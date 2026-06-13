Kraupus incidentas Kanadoje: audra pasilinksminimų parke nusinešė trejų metų mergaitės gyvybę

Mažoji Ava Ciampini patyrė mirtinus sužalojimus, kai pripučiamas batutas buvo nupūstas Monrealyje, Kanadoje. Nelaimė nutiko gegužės 31 d. Vietos policija tiria šio siaubingo nelaimingo atsitikimo aplinkybes.
Sugniuždytas mergaitės tėtis Luca laikraščiui „Gazette“ sakė: „Mums skauda širdį… vis dar neatrodo tikra. Laukiame, kol ji sugrįš“, – laikraščiui „Gazette“ sakė mergaitės tėtis Luca Ciampini.
Avą visi prisimena kaip protingą mergaitę, kuri mėgo prajuokinti žmones. Ji buvo artima savo broliui, kurį dažnai guodė, kai šis liūdėdavo, rašo „The Sun“.
Susiję straipsniai
„Ji mylėjo savo mažąjį broliuką, apkabindavo jį ir prajuokindavo, kai jis verkdavo, bei dainuodavo jam dainas“, – prisimena tėtis.
Tragedijos dieną Monrealyje buvo užregistruotos audros su vėjo gūsiais, siekiančiais iki 22 metrų per sekundę. Luca buvo viena iš 11 žmonių, kurie nukentėjo, kai smogė audra.
Vietinis gyventojas, tapęs liudininku, pasakojo, kad smogė stiprus vėjas, ėmė skrieti kėdės, stalai: „Mačiau, kaip pripučiamas batutas pakilo aukštyn, sakyčiau, mažiausiai 12 metrų. Jis tiesiog sukosi ore.“
Vietos valdžios institucijos mano, kad pripučiamas batutas buvo pakilęs maždaug į keturių metrų aukštį.