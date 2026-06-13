Gyvenimo būdasIstorijos

Kraupus incidentas Kanadoje: audra pasilinksminimų parke nusinešė trejų metų mergaitės gyvybę

2026 m. birželio 13 d. 18:29
Lrytas.lt
Trijų metų mergaitė žuvo – o dar 11 žmonių buvo sužeista – kai audra pripučiamą batutą pakėlė į keturių metrų aukštį.
Daugiau nuotraukų (1)
Mažoji Ava Ciampini patyrė mirtinus sužalojimus, kai pripučiamas batutas buvo nupūstas Monrealyje, Kanadoje. Nelaimė nutiko gegužės 31 d. Vietos policija tiria šio siaubingo nelaimingo atsitikimo aplinkybes.
Sugniuždytas mergaitės tėtis Luca laikraščiui „Gazette“ sakė: „Mums skauda širdį… vis dar neatrodo tikra. Laukiame, kol ji sugrįš“, – laikraščiui „Gazette“ sakė mergaitės tėtis Luca Ciampini.
Avą visi prisimena kaip protingą mergaitę, kuri mėgo prajuokinti žmones. Ji buvo artima savo broliui, kurį dažnai guodė, kai šis liūdėdavo, rašo „The Sun“.
Susiję straipsniai
Šaltibarščių festivalyje – kraupi vaiko trauma ant batuto

Šaltibarščių festivalyje – kraupi vaiko trauma ant batuto (5)

Šventė Telšiuose baigėsi nelaime: apvirtus batutui sužeisti du vaikai

Šventė Telšiuose baigėsi nelaime: apvirtus batutui sužeisti du vaikai

Prakalbo sukrečiančią netektį išgyvenantis V. Pranckietis: siunčia žinutę kitiems

Prakalbo sukrečiančią netektį išgyvenantis V. Pranckietis: siunčia žinutę kitiems

„Ji mylėjo savo mažąjį broliuką, apkabindavo jį ir prajuokindavo, kai jis verkdavo, bei dainuodavo jam dainas“, – prisimena tėtis.
Tragedijos dieną Monrealyje buvo užregistruotos audros su vėjo gūsiais, siekiančiais iki 22 metrų per sekundę. Luca buvo viena iš 11 žmonių, kurie nukentėjo, kai smogė audra.
Vietinis gyventojas, tapęs liudininku, pasakojo, kad smogė stiprus vėjas, ėmė skrieti kėdės, stalai: „Mačiau, kaip pripučiamas batutas pakilo aukštyn, sakyčiau, mažiausiai 12 metrų. Jis tiesiog sukosi ore.“
Vietos valdžios institucijos mano, kad pripučiamas batutas buvo pakilęs maždaug į keturių metrų aukštį.
NelaimėAudrabatutas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.