Šokas populiariame kurorte: tėvai palikę vaikus išėjo pramogauti, kūdikio organizme aptikta kokaino

Šaltinių teigimu, jauniausiojo vaiko, kuriam vos keli mėnesiai, organizme buvo rasta kokaino.
Policija atvyko į viešbutį gavusi pranešimą. Patvirtinus, kad vaikai buvo palikti vieni, 41 metų tėvas ir 28 metų motina buvo sulaikyti už vaikų palikimą.
Policija nuvežė tris vaikus į ligoninę, kur kūdikiui buvo nustatytas kokaino pėdsakas. Dabar jie yra prižiūrimi medikų ir Andalūzijos regioninės vyriausybės vaikų apsaugos tarnybos globoje.
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Vaiko palikimas Ispanijoje yra nusikaltimas, už kurį gresia laisvės atėmimas nuo 1 iki 4 metų, priklausomai nuo nusikaltimo sunkumo, ryšio su nepilnamečiu ir sukeltų pavojų.
Tyrimas tebevyksta, jį atlieka Torremolinos-Benalmádeno policijos komisariato Šeimos ir moterų pagalbos skyrius.
Remiantis tais pačiais šaltiniais, būklė, kurioje buvo rasti vaikai, buvo „keliančia nerimą“. Viešbučio kambarys, kuriame jie buvo rasti, buvo labai netvarkingas ir neturėjo tinkamų sąlygų.
Policija buvo informuota, kai personalas viešbučio bendro naudojimo patalpose rado du apleistus vaikus.
Andalūzijos vyriausybė taip pat patvirtino Ispanijos naujienų agentūrai „Europa Press“, kad vaikai buvo perduoti Andalūzijos regioninės vyriausybės globai ir jiems jau paskirta globėjų šeima.
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