Paskutiniai žodžiai prieš tragediją: „Vaikinai, virvė!“ – Brazilijoje šuolis su guma baigėsi kraupia mirtimi

Tragedija įvyko šeštadienio rytą, birželio 13 d. Brazilijos saugumo tarnybos pranešė, kad į vietą buvo iškviesta karinė policija, ugniagesiai ir gelbėtojai, tačiau moters gyvybės išgelbėti nepavyko. Moteris, nukritusi iš 40 metrų aukščio, žuvo vietoje. Bylą tiria Limeiros policija.
Socialiniuose tinkluose pasirodė vaizdo įrašas iš įvykio vietos. Jame matyti, kaip darbuotojai veda moterį į platformą, o po akimirkos girdimi liudininkų šūksniai: „Virvė!“ ir „Vaikinai, virvė!“. Vaizdo įraše taip pat matyti susuktą įrangą, gulinčią ant žemės už grupės.
Žiniasklaida taip pat praneša, kad įvykio vietoje buvęs aukos partneris po tragedijos pasijuto blogai ir jam prireikė medicininės pagalbos.
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Tragedija įvyko šokant nuo „Ponte do Esqueleto“ („Skeleto tiltas“) – apleistos konstrukcijos, jungiančios Limeiros ir Kordeirópolio miestus . Šis tiltas, nenaudojamas jau apie tris dešimtmečius, tapo populiariu adrenalino mėgėjų traukos centru, nors čia nėra jokios oficialios priežiūros ar saugos taisyklių.
Tyrėjai dabar nagrinėja saugumo pažeidimus, susijusius su šuoliu. Viskas kita – įskaitant tikslią veikos teisinę kvalifikaciją ir atskirų asmenų kaltės mastą – priklausys nuo tolesnių policijos ir prokuratūros nustatytų faktų, rašo fakt.pl
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