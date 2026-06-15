Gyvenimo būdasIstorijos

Širdį verianti tragedija – jaunavedžiai mirė iškart po vestuvių kelių dienų skirtumu (2)

2026 m. birželio 15 d. 20:57
Lrytas.lt
Širdį verianti tragedija nusinešė neseniai žiedus sumainiusių jaunavedžių poros gyvybę. Abu jaunuoliai mirė vos kelių dienų skirtumu ir buvo palaidoti kartu.
Daugiau nuotraukų (4)
23 metų Adamas Hencekas birželio 2 d. vakarą netikėtai mirė poros namuose Airijoje. Vos po kelių dienų tuose pačiuose namuose anapilin iškeliavo ir jo sutuoktinis, 25 metų Tomas Feulleris.
Jų mirtis ištiko praėjus vos mėnesiui po vieno džiaugsmingiausių įvykių jų gyvenime — vestuvių dienos.
Išplatintame poros nekrologe rašoma, kad abiejų vyrų giliai gedės jų atsidavusios šeimos, įskaitant Adamo tėvus Peterį ir Lubicą bei Tomo senelius Jozefą ir Milaną.

Tiriama, kaip olandų pora mirė nuo hantaviruso: apkeliavo ne vieną šalį

Po šios tragedijos Adamo teta Mirka Kohutovičová platformoje „GoFundMe“ sukūrė paramos puslapį, skirtą padėti padengti laidotuvių išlaidas.
Ji rašė: „Renku lėšas bendroms savo sūnėno Adamo Henceko ir jo vyro Tomo Feullerio laidotuvėms.
Susiję straipsniai
Vėžį įveikęs treneris atliko apsivalymo ritualą: ceremonija baigėsi tragedija

Vėžį įveikęs treneris atliko apsivalymo ritualą: ceremonija baigėsi tragedija (2)

Audringi moksleivių santykiai baigėsi kraupia tragedija: mergina nuteista už dviejų vaikinų nužudymą

Audringi moksleivių santykiai baigėsi kraupia tragedija: mergina nuteista už dviejų vaikinų nužudymą

Siaubinga mirtis: šunų išsigandęs žirgas vilko moterį žeme ir trypė

Siaubinga mirtis: šunų išsigandęs žirgas vilko moterį žeme ir trypė

Jie tragiškai mirė atitinkamai 2026 m. birželio 2 d. ir birželio 5 d. Būtume labai dėkingi už bet kokią paramą, kuri padėtų suorganizuoti šermenis ir jaunavedžių kremavimą.“
Parama jaunavedžiams ėmė plūsti akimirksniu – jau pačią pirmąją kampanijos dieną buvo paaukota 12 070 eurų (10 352 svarai sterlingų).
Mirka sakė: „Esame be galo dėkingi už visas aukas. Su jūsų visų pagalba pasiekėme savo tikslą, už tai esame be galo dėkingi. Ačiū jums visiems už paramą mūsų šeimai šiuo sunkiu metu.“
Abu vyrai buvo kilę iš Slovakijos, tačiau gyveno Airijoje, Kariko prie Šuro mieste.
Vietos bendruomenė paskendo gedule, o užuojautos porai plūdo viena po kitos.
Tomo draugė Josephine rašė: „Buvai ryškiausia šviesa šioje žemėje ir žinau, kad būsi ryškiausia žvaigždė. Tavęs trūks labiau nei įmanoma žodžiais išreikšti.“
 Adamas ir Tomas buvo ką tik susituokę.<br> GuFundMe nuotr. Daugiau nuotraukų (4)
 Adamas ir Tomas buvo ką tik susituokę.
 GuFundMe nuotr.
Buvusi Adamo fortepijono mokinė Daisy Wn komentavo: „Taip liūdna... Adamas trumpai mokė mane skambinti fortepijonu, jis buvo puikus mokytojas ir tikras džentelmenas. Šiuo beprotiškai liūdnu metu mintimis esu su Adamo šeima ir draugais, tesiilsi jis ramybėje.“
Karen Douglas pažymėjo: „Labai liūdna tai girdėti. Praėjusiais metais per darbą susipažinome su Adamu ir Tomu – jų energija ir meilė gyvenimui buvo užkrečiama.“
Parengta pagal walesonline.co.uk
jaunavedžiaiMirtisšeimos nelaimė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.