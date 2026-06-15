23 metų Adamas Hencekas birželio 2 d. vakarą netikėtai mirė poros namuose Airijoje. Vos po kelių dienų tuose pačiuose namuose anapilin iškeliavo ir jo sutuoktinis, 25 metų Tomas Feulleris.
Jų mirtis ištiko praėjus vos mėnesiui po vieno džiaugsmingiausių įvykių jų gyvenime — vestuvių dienos.
Išplatintame poros nekrologe rašoma, kad abiejų vyrų giliai gedės jų atsidavusios šeimos, įskaitant Adamo tėvus Peterį ir Lubicą bei Tomo senelius Jozefą ir Milaną.
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Po šios tragedijos Adamo teta Mirka Kohutovičová platformoje „GoFundMe“ sukūrė paramos puslapį, skirtą padėti padengti laidotuvių išlaidas.
Ji rašė: „Renku lėšas bendroms savo sūnėno Adamo Henceko ir jo vyro Tomo Feullerio laidotuvėms.
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Jie tragiškai mirė atitinkamai 2026 m. birželio 2 d. ir birželio 5 d. Būtume labai dėkingi už bet kokią paramą, kuri padėtų suorganizuoti šermenis ir jaunavedžių kremavimą.“
Parama jaunavedžiams ėmė plūsti akimirksniu – jau pačią pirmąją kampanijos dieną buvo paaukota 12 070 eurų (10 352 svarai sterlingų).
Mirka sakė: „Esame be galo dėkingi už visas aukas. Su jūsų visų pagalba pasiekėme savo tikslą, už tai esame be galo dėkingi. Ačiū jums visiems už paramą mūsų šeimai šiuo sunkiu metu.“
Abu vyrai buvo kilę iš Slovakijos, tačiau gyveno Airijoje, Kariko prie Šuro mieste.
Vietos bendruomenė paskendo gedule, o užuojautos porai plūdo viena po kitos.
Tomo draugė Josephine rašė: „Buvai ryškiausia šviesa šioje žemėje ir žinau, kad būsi ryškiausia žvaigždė. Tavęs trūks labiau nei įmanoma žodžiais išreikšti.“
Buvusi Adamo fortepijono mokinė Daisy Wn komentavo: „Taip liūdna... Adamas trumpai mokė mane skambinti fortepijonu, jis buvo puikus mokytojas ir tikras džentelmenas. Šiuo beprotiškai liūdnu metu mintimis esu su Adamo šeima ir draugais, tesiilsi jis ramybėje.“
Karen Douglas pažymėjo: „Labai liūdna tai girdėti. Praėjusiais metais per darbą susipažinome su Adamu ir Tomu – jų energija ir meilė gyvenimui buvo užkrečiama.“
Parengta pagal walesonline.co.uk
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