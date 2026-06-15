Vėžį įveikęs treneris atliko apsivalymo ritualą: ceremonija baigėsi tragedija

Pranešama, kad 40-metis Kristianas Trendas dalyvavo „apsivalymo“ ceremonijoje, kurios metu vartojo preparatą, vadinamą „Kambo“. Netrukus po to vyras sukniubo savo bute praėjusį mėnesį. Manoma, kad sveikatingumo treneris mirė pavartojęs iš medvarlės odos išgaunamą psichoaktyvų preparatą.
Preparatas kitose šalyse uždraustas
Sveikatingumo treneris ir vėžį įveikęs vyras, kaip įtariama, tapo pirmąja britų auka, siejama su Amazonės detoksikacijos ritualu, kuris sparčiai populiarėja Europoje.
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Šis preparatas gaminamas iš milžiniškos lapinės varlės nuodingų odos išskyrų. Pietų Amerikoje jis tradiciškai naudojamas apsivalymo bei vaisingumo ritualams atlikti.
Preparatas uždraustas kai kuriose šalyse, tarp jų Australijoje, Brazilijoje ir Čilėje, tačiau Jungtinėje Karalystėje jį galima įsigyti legaliai.
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Nors šeima vis dar laukia toksikologinių tyrimų rezultatų, kurie patvirtintų tikslią Kristiano mirties priežastį, jo mama Endži ragina uždrausti alternatyviosios medicinos praktikas.
„Jis sakė norintis apsivalyti. Buvo labai dvasingas žmogus. Vartojo daug vitaminų. Tačiau nežinau, kas nutiko. Tyrimų rezultatų dar negavome. Nieko nežinau ir net nemanau, kad noriu sužinoti, kas įvyko. Tai jo nebesugrąžins.“ , – mirusio vyro mama Endži pasakojo laikraščiui „The Telegraph“.
Sielvarto palaužta mama pridūrė, kad Kristianas anksčiau buvo pasveikęs nuo Burkito limfomos – agresyvios vėžio formos, kuri vos neatėmė jo gyvybės.
„Jis keturis mėnesius praleido ligoninėje ir sugebėjo tai įveikti, todėl tai, kas nutiko dabar, tiesiog siaubinga. Kitą savaitę turėjo būti jo gimtadienis, jau buvau nupirkusi visas dovanas“, – kalbėjo sūnaus netekusi moteris.
Vyras mirė ligoninėje
Policija į namą Klarendono Parko rajone, Leicester, buvo iškviesta balandžio 11-ąją, gavus pranešimą apie sunegalavusį vyrą. Vietos gyventojai pasakojo, kad po iškviestos pagalbos tarnybos uždarė visą gatvę.
Skelbiama, kad Kristianui pagalba buvo suteikta įvykio vietoje, tačiau vėliau jis mirė ligoninėje. Oficiali mirties priežastis kol kas nėra patvirtinta – laukiama toksikologinių tyrimų rezultatų.
Po incidento buvo sulaikytas 41-erių vyras, įtariamas nuodingos medžiagos suleidimu. Vėliau jis buvo paleistas už užstatą. Lesteršyro policijos atstovas teigė: „Tyrimas dėl šio incidento aplinkybių tęsiamas.“
Nuodai pasiglemžė ir daugiau gyvybių
Varlės nuodai, žinomi kaip „Kambo“ arba „Sapo“, su kuriais siejamos mirtys keliose šalyse, Jungtinėje Karalystėje nėra registruoti kaip licencijuotas vaistinis preparatas, todėl jų nereguliuoja Vaistų ir sveikatos priežiūros produktų reguliavimo agentūra (MHRA).
„Reiškiame užuojautą pono Trendo šeimai ir artimiesiems. Bet kokios medžiagos, galinčios kelti grėsmę visuomenės sveikatai ar saugumui, bus toliau vertinamos. Raginame žmones būti atsargius svarstant alternatyvias terapijas ir įvertinti galimas rizikas“, – pareiškė Jungtinės Karalystės Vyriausybės atstovas.
Vadinamasis „varlių narkotikas“ „Kambo“ kilo iš Amazonės baseino čiabuvių liaudies medicinos praktikų, o vėliau Vakarų šalyse buvo pradėtas naudoti kaip „detoksikacijos“ priemonė.
Tradiciškai ritualo metu praktikuotojas prie keturių pagaliukų pririša milžinišką lapinę varlę, portugališkai vadinamą „Kambo“. Patirdama stresą, varlė išskiria sekretą. Vėliau gyvūnas paleidžiamas atgal į gamtą, o išskyros paliekamos išdžiūti.
Dažniausiai „Kambo“ naudojamas ritualo metu, kai praktikuotojas įkaitintais pagaliukais sukelia nedideles odos žaizdas, tuomet pašalina viršutinį odos sluoksnį ir ant jo užtepa varlės išskyras.
„Kambo“ naudojimas Jungtinėje Karalystėje ir Europoje sparčiai populiarėja – dalis žmonių tiki, kad ši medžiaga gali padėti gydyti įvairias ligas ar sužalojimus, nors tam trūksta mokslinių įrodymų, o kai kurie čiabuvių praktikai perspėja apie galimus pavojus.
Šalutinis „Kambo“ poveikis gali pasireikšti vėmimu, viduriavimu, psichozės simptomais, inkstų pažeidimais ar net baigtis mirtimi.
2021-ųjų spalį australas Jarrad Antonovich mirė festivalio metu New South Wales po stemplės plyšimo. Įtariama, kad tai galėjo nutikti dėl itin stipraus vėmimo pavartojus „Kambo“.
Domėjosi holistine medicina
Prieš mirtį Kristianas dirbo sveikatingumo treneriu ir buvo neseniai pristatęs augalinį energinį gėrimą „Feel Good Polys“, kuris turėjo tapti alternatyva kavai.
Savo interneto svetainėje vyras rašė: „Būdamas 23-ejų iš gydytojų išgirdau, kad be intensyvaus gydymo man liko gyventi iki šešių mėnesių. Reta vėžio diagnozė privertė pasirinkti – gyventi baimėje ar atsiduoti aukštesniam tikslui.
Po daugybės kelionių po Indiją ir Aziją, kur gilinausi į holistinę sveikatingumo filosofiją ir meditaciją, mano kelias tapo aiškus. Balyje, Ubudo šventyklose, gimė „Feel Good Polys“ vizija. Jokio drebulio. Jokio energijos kritimo. Tik pilnavertiškai gyvenamas gyvenimas.“
Po 40-mečio mirties socialiniuose tinkluose pasipylė jautrios užuojautos žinutės. „Jis buvo nuostabus, charizmatiškas ir labai dvasingas žmogus. Mėgo vakarėlius, šokius. Buvo labai, labai populiarus. Į jo laidotuves iš įvairių vietų susirinko daugiau nei 200 žmonių. Net nežinojau tos jo gyvenimo pusės“, – sakė Kristiano mama.
Kristiano šeima pradėjo lėšų rinkimo kampaniją Lesteršyro hospiso organizacijai „Loros“, kurioje anksčiau mirė jo tėvas Maiklas. Taip artimieji nusprendė pagerbti abiejų vyrų atminimą.
Kalbėdama apie „Kambo“, Endži sakė: „Tikiuosi, kad šią medžiagą uždraus, tačiau neturiu jėgų dėl to kovoti. Mano vyras mirė prieš šešerius metus, būdamas 62-ejų. Dabar jaučiuosi visiškai pasimetusi.“
Dar vienoje jautrioje užuojautoje Carythn Clifton rašė: „Mano nuostabus drauge, pasiilgau tavęs labiau, nei galiu apsakyti žodžiais. Nuo tavo juokingų imitacijų iki gebėjimo priversti mane nekontroliuojamai juoktis.
Tu buvai nuostabus žmogus tiek išore, tiek vidumi, ir aš tavęs ilgėsiuosi amžinai.“
Parengta pagal the Sun.
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