Kraupus radinys Lenkijoje: ėmęs kasti žemę vyras rado daugybę negimusių kūdikių palaikų

Keli šimtai Žešuvo policijos pareigūnų kelias dienas dirbo sklypo teritorijoje Liutoriže, Pakarpatės vaivadijoje, kur buvo aptikti žmogaus vaisiai, medicininės atliekos ir medicinos dokumentai.
Operacijoje taip pat dalyvavo kinologai su šunimis bei georadaro specialistai. Šioje byloje suimta buvusi sklypo savininkė, gydytoja patomorfologė Magdalena H.
Policija nepertraukiamai dirbo nuo trečiadienio, kai ekskavatoriaus operatorius viename iš sklypų Liutoriže (Žešuvo rajone) iš žemės iškasė medicinines atliekas ir žmogaus vaisiaus palaikus.
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Teritorija buvo aptverta, ėmę kasinėti sklypą policininkai surado daugiau palaikų – naujausiais prokuratūros duomenimis, iš viso 34, taip pat daug medicininių atliekų, mėgintuvėlių ir sunaikintų medicininių dokumentų.
Darbai sklype vyko nuo trečiadienio, nepertraukiamai visą parą. „Policijos pareigūnai skrupulingai tikrino sklypo teritoriją, kurioje aptiko žmogaus vaisius ir kitas medicinines atliekas.
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Kiekvienas žemės lopinėlis turėjo būti kruopščiai patikrintas ir persijotas, kad nebūtų praleisti ar sunaikinti pėdsakai“, – pranešime spaudai teigė Žešuvo miesto policijos komendantūros pakomisarė Magdalena Žuk.
Šeštadienį (birželio 13 d.) įvykio vietoje taip pat dirbo kinologai su šunimis iš Žešuvo Kinologų sąjungos skyriaus. „Kinologų ir šunų atliktas darbas nebuvo lengvas. Dirvožemis, kurį uostė šunys, buvo persigėręs audinių kvapo ir sumaišytas su mažomis laboratorinio stiklo šukėmis“, – pasakojo M. Žuk.
Prokuroro sprendimu teritorijai patikrinti buvo panaudotas georadaras. Išanalizavus jo rodmenis, priimtas sprendimas nutraukti tolesnius veiksmus. Šeštadienio vakarą tyrimo veiksmai Liutoriže buvo oficialiai baigti, o sklypas perduotas savininkams.
Penktadienį Žešuvo apygardos prokuratūra pranešė apie 57 metų patomorfologės Magdalenos H., kuri buvo buvusi sklypo savininkė, sulaikymą.
Tyrėjų duomenimis, moteris dirbo keliose Žešuvo ligoninėse, o pastaruoju metu buvo įsidarbinusi įstaigoje Zamostėje. Ji buvo sulaikyta pakeliui į darbą.
Moteriai pareikšti kaltinimai pagal Baudžiamojo kodekso 262 ir 183 straipsnius, t. y. dėl palaikų išniekinimo ir pavojingų atliekų palikimo tam neskirtoje vietoje. Jai gresia laisvės atėmimas iki 12 metų.
„Įtariamoji nepareiškė, ar pripažįsta savo kaltę dėl jai metamų kaltinimų, ar ne, tačiau pateikė paaiškinimus, iš kurių matyti, kad ji pati atvežė ir užkasė jos sklype aptiktus žmogaus vaisius, taip pat kitas medicinines atliekas“, – šeštadienį informavo Žešuvo apygardos prokuratūros atstovas spaudai Krzysztofas Ciechanowskis.
Sklype rasti palaikai bus ištirti morgo ekspertų. Specialistai bandys nustatyti vaisių amžių ir tai, kiek laiko jie išbuvo žemėje.
Prokuratūros prašymu Magdalena H. buvo suimta trims mėnesiams, iki rugsėjo 10 d. Jos gynėja pranešė, kad pateiks skundą dėl šio sprendimo.
Parengta pagal tvn24.pl
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