Trims vyrams pareikšti kaltinimai dėl nužudymo.
32 metų Luisas Felipe Feliciano Egoroffas, 27 metų Vitoras de Freitas Goncalvesas ir 42 metų Maiconas Fernandesas Cintra buvo suimti birželio 14 dieną, kitą dieną po to, kai Maria Eduarda Rodrigues de Freitas (21 m.) buvo nustumta nuo apleisto „Ponte do Esqueleto“ (Skeleto tilto) neprisegus apsauginio lyno.
Per teismo posėdį birželio 14 dieną trims tariamiems šuolių su virve instruktoriams buvo paskirta kardomoji priemonė – suėmimas.
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Du iš jų tyrėjams teigė, kad jiems „užtemo protas“ ir jie neatsimena, ar prisegė jos apsauginį lyną.
„Jie tvirtino neprisimenantys, kurioje vietoje ir kada įvyko klaida“, – Brazilijos laikraščiui „O Globo“ sakė tyrėja Andrea Dantas Levy.
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„Jie negali prisiminti, kas turėjo prisegti virvę ir to nepadarė. Trečiasis, kuris laikė jos kojas, teigė buvęs pakviestas tik padėti pastumti“, – pridūrė A. D. Levy.
Tuo tarpu internautai surado paskutinius M. E. Rodrigues de Freitas įrašus socialiniame tinkle „Instagram“, kurie po nelaimės įgavo šiurpią reikšmę.
„Kas buvo tas beprotis, kuris leido man šokti nuo tilto?“ – viename įraše rašė ji.
Kitoje nuotraukoje buvo matyti svaiginantis gylis po tiltu. Trečiojoje – apyrankės su užrašu „Šuolis autorizuotas“.
Dar viename kadre buvo užfiksuotas pakelės įspėjamasis ženklas, kuriame buvo tiesiog parašyta: „Pavojus“.
Po kelių valandų mergina buvo mirusi.
Ši byla sulaukė viso pasaulio dėmesio, internete plačiai išplitus incidento vaizdo įrašui.
Medžiagoje matyti, kaip trys vyrai pakelia M. E. Rodrigues de Freitas ir neša ją link tilto krašto. Už jų, ant platformos, matyti gulinti virvė.
Po akimirkos ji krenta.
Šuolį filmavęs praeivis iškart supranta, kad kažkas negerai.
„Žmonės, virvė!“ – girdėti šaukiant liudininką.
Įvykio vietoje buvusi ne tarnybos metu slaugytoja Rayza Dias pasakojo nusileidusi šlaitu žemyn ir radusi M. E. Rodrigues de Freitas nukritimo vietoje – mergina dar buvo gyva.
„Aš net kalbėjausi su ja. Turiu įprotį pajuokauti ir sakyti: „Mano pamainos metu niekas nemiršta“, todėl jai tariau: „Duda (Eduarda), mano pamainoje niekas nemiršta“, – sakė R. Dias.
Dirbo be licenzijos
Policija pranešė, kad iš pradžių apklausai buvo sulaikyti šeši asmenys. Trys iš jų vėliau buvo paleisti, tyrėjams nustačius, kad jie tik dirbo netoliese esančioje palapinėje ir dalijo klientams apyrankes.
Trims kaltinamiesiems, kuriuos, policijos teigimu, pavyko sulaikyti bandančius pabėgti po incidento, pripažinus kaltę gresia laisvės atėmimas nuo 6 iki 30 metų.
Tyrimas taip pat iškėlė klausimų dėl pačių paslaugos teikėjų veiklos.
Policija nurodė, kad vyrai nepriklausė jokiai licencijuotai įmonei ir neturėjo leidimo vykdyti šuolių su virve veiklos ant šio tilto.
Tyrėjų teigimu, ant jų marškinėlių esantys pavadinimai priklausė neformalioms entuziastų grupėms, o ne registruotiems komerciniams paslaugų teikėjams.
Pranešama, kad ši grupė organizuoti šuolius įvairiose vietose pradėjo 2026 metų pradžioje.
Saugumo ekspertai pabrėžia, kad profesionalūs šuolių su virve operatoriai paprastai atlieka kelis patikrinimus, prieš leisdami dalyviui šokti. Tai apima ir nepriklausomą patvirtinimą, kad virvės, saugos diržai bei tvirtinimo detalės yra tinkamai užfiksuoti.
Tyrėjų teigimu, panašu, kad toks galutinis patikrinimas nebuvo atliktas.
Mįslę dar labiau didina tai, kad dingo 360 laipsnių vaizdo kamera, kurią M. E. Rodrigues de Freitas turėjo su savimi šuolio metu.
Kamera, kurią dalyviai galėjo išsinuomoti už papildomą mokestį, pasak Brazilijos žiniasklaidos, iki šiol nerasta.
Pareigūnai neatskleidė, ar joje galėjo būti užfiksuotos paskutinės akimirkos prieš šuolį.
Kūno kultūrą ir sporto vadybą studijavusi M. E. Rodrigues de Freitas dažnai dalijosi įrašais apie nuotykius gamtoje ir žygius. Draugai ją apibūdino kaip energingą ir nuotykių ieškančią asmenybę.
Parengta pagal straitstimes.com
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