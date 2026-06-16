Anot jų, asmuo esą negailestingai puola ir žaloja gyventojus bei praeivius. Kišenėse nešiojasi pavojingus daiktus, o praėjusią savaitę užpuolė ir sužalojo dvi moteris, laikui bėgant nukentėjusiųjų daugėja.
„Yra vyrukas, kuriam, panašu, susisukęs protas, ir jis puola žmones gatvėje – tiek gyventojus, tiek praeivius. Yra keletas nukentėjusiųjų.
Kiek suprantu, į policiją buvo kreiptasi dar praėjusį ketvirtadienį, tačiau jis iki šiol vaikšto laisvas. Policija dar nieko nedarė. Kyla klausimas, kodėl taip vangiai reaguojama ir ar žmonės gali jaustis saugiai“, – portalui teigė skaitytojas.
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Informacija apie situaciją pasklido po socialinius tinklus. Feisbuke gyventojai ir galimai nukentėję asmenys dalijasi savo patirtimis.
Komentaruose žmonės pasakoja apie įvairius incidentus, teigia patyrę agresiją ar matę agresyviai besielgiantį vyrą. Prabilo ir viena nukentėjusioji:
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„Kadangi esu viena iš nukentėjusiųjų, vakar policija man paaiškino, kodėl jo neieško – neva dar nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas. Pareiškimas buvo pateiktas ketvirtadienio vakare, nors pats incidentas įvyko dieną.
Pirmadienio rytą pati skambinau į policiją pasiteirauti, kodėl jis vis dar laisvėje, ir gavau tokį paaiškinimą. Dabar policija tikina, kad jo ieškos, kai bus pradėtas ikiteisminis tyrimas. Šiuo metu, kaip teigiama, renkama informacija.
Tačiau taip ir nesupratau – kada jie planuoja jį sulaikyti?“ – rašė viena iš nukentėjusiųjų.
„Girdėjau, kad jis nepakaltinamas, todėl dar vaikšto po Užupį ramiausiai, o pareigūnai jei išsiveža, tai tik trumpam“, – komentavo moteris po įrašu.
Kai kurie komentatoriai taip pat reiškia nepasitenkinimą policijos reakcija ir svarsto, ar buvo galima užkirsti kelią galimiems vėlesniems incidentams.
„Į policiją visą savaitgalį žmonės jį matantys skambino – atvažiuoja ir išvažiuoja, paaiškino, kad nėra jam paieška paskelbta“, – komentavo kitas asmuo.
Gyventojų teigimu, tarp galimų nukentėjusiųjų gali būti ne tik vietiniai žmonės, bet ir Užupį lankantys turistai.
„Yra pastaruoju metu užpuolęs ir sumušęs daugiau žmonių Užupyje: turistų porą, krautuvėlės vienos pardavėją-merginą, paleidęs stiklinį butelį į žmogų. Tad išties atsargiai, apeikit per atstumą ir kvieskit policiją pamatę“, – rašoma komentaruose.
Policija pateikė atsakymą
Dėl šių gyventojų išsakytų nuogąstavimų Lrytas kreipėsi į policiją, siekiant išsiaiškinti situaciją. Vis dėlto policija patvirtino, kad jau pradėtas ikiteisminis tyrimas.
„Dėl šio įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 1 dalį. Ikiteisminio tyrimo metu atliekami būtini procesiniai veiksmai, siekiant nustatyti visas įvykio aplinkybes.
Atsižvelgiant į vykstantį tyrimą, detalesnė informacija šiuo metu neteikiama“ , – komentavo Julija Samorokovskaja, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja.
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