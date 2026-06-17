Nuo tilto be virvės instruktorių numestos merginos mama pasidalino širdį veriančia žinute

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas nukrito iš maždaug 40 metrų aukščio nuo Skeleto tilto (Ponte do Esqueleto) – apleisto tilto Limeiroje, esančioje maždaug 150 kilometrų į šiaurę nuo San Paulo. Įtariama, kad nelaimė įvyko instruktoriams neprisegus merginai saugos diržų.
Tragedijos vaizdo įraše matyti, kaip trys vyrai neša M. E. de Freitas ore – pranešama, kad prieš šuolį ji pati paprašė būti išmesta „lėktuvėlio“ stiliumi.
Šiurpiame vaizdo įraše taip pat matyti ant žemės gulinti neprisegta virvė, likusi už instruktorių nugarų, kai šie numetė merginą nuo tilto.
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Žuvusiosios mama Valdenia Rodrigues socialiniuose tinkluose pasidalijo dukters nuotrauka ir prie jos parašė: „Ta prakeikta virvė tave atėmė iš manęs visam laikui.
Mano mylima dukra, tu išėjai, o čia liko tik skausmas ir ilgesys. Myliu tave amžinai.“
Šuoliai nuo bokšto Malaizijoje
Brazilijos policijos tyrėja Andrea Levy žurnalistams teigė, kad trys vyrai buvo suimti, jiems gali būti pareikšti kaltinimai dėl nužudymo dėl neatsargumo.
„Jie neatsimena, ar pamiršo prisegti virves, kas turėjo tai padaryti, ar kas nepatikrino. Tačiau faktas – virvės prie jos nebuvo prisegtos“, – sakė A. Levy.
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Brazilijos žiniasklaidos teigimu, vyrai buvo sulaikyti po teismo posėdžio, kuriame teisėjas jų veiksmus įvertino kaip didelį aplaidumą.
Policijai taip pat nepavyko rasti kameros, kurią mergina turėjo su savimi kritimo metu; įtariama, kad ji galėjo būti paimta iš įvykio vietos. Pranešama, kad patys vyrai merginos žūtį vadino nelaimingu atsitikimu.
Tragedija įvyko šeštadienį, o M. E. de Freitas buvo palaidota sekmadienio rytą Žandiroje, Didžiojo San Paulo regione, kur gyveno su šeima.
Slaugytoja, bandžiusi padėti merginai po incidento, Brazilijos žinių laidai „Domingo Espetacular“ pasakojo, kad mergina iš pradžių išgyveno, tačiau po tiltu esančią kaimo vietovę buvo sunku pasiekti.
Rayza Dias bandė suteikti jai pirmąją pagalbą, tačiau teigė, kad nukentėjusiosios pulsas jau buvo silpnas, ji sunkiai kvėpavo.
Parengta pagal itv.com