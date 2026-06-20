Dėl grožio moterys pasirengusios rizikuoti sveikata: žmonės negali patikėti pokyčiais po injekcijų

27-erių moteris nė neįtarė, kad jos pasidalytos nuotraukos sukels tokį ažiotažą. Paviešinusi savo išvaizdos pokyčius, ji akimirksniu atsidūrė dėmesio centre – komentaruose žmonės vienas po kito stebėjosi neįtikėtina transformacija ir svarstė, ar abiejose nuotraukose tikrai ji. Netrukus įrašas išplito po socialinius tinklus, o reakcijos buvo viena emocingesnė už kitą.
Tiesa, praėjusiais metais ir 51-erių Michelle Wood itin išpopuliarėjo socialiniame tinkle „TikTok“, kai pasidalijo įspūdinga savo išvaizdos transformacija po veido patempimo operacijos, atliktos Meksikoje.
Remiantis American Society of Plastic Surgeons duomenimis, 2025 m. Jungtinėse Valstijose kasmet atliekama daugiau nei 18 mln. kosmetinių procedūrų. Be to, plastinės chirurgijos ir estetinių procedūrų vis dažniau ryžtasi ir jaunesni žmonės. Todėl nenuostabu, kad populiariame „Reddit“ forumo r/PlasticSurgery skyrelyje įvairaus amžiaus žmonės dalijasi savo nuotraukomis prieš ir po estetinių procedūrų, demonstruodami įspūdingus išvaizdos pokyčius.
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Tapo sensacija
Tačiau viena 27-erių moteris šiame forume sulaukė ypatingo dėmesio ir tapo tikra interneto sensacija. „Reddit“ naudotojai jos veido pokyčius pavadino tiesiog „šokiruojančiais“. Įdomiausia tai, kad moteris nesidarė jokios plastinės operacijos – išvaizdą pakeitė botokso ir užpildų procedūros. Vartotoja, pasivadinusi „u/dabbinmeg420“, pirmiausia pasidalijo savo nuotraukomis, darytomis prieš šias procedūras.
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Pasak vartotojos „u/dabbinmeg420“, tokius išvaizdos pokyčius jai padėjo pasiekti lūpų užpildai, botokso procedūros, numestas svoris ir pakeista plaukų spalva.
Ji taip pat pridūrė, kad tarp nuotraukose matomos brunetės ir blondinės versijų yra maždaug pusantrų metų skirtumas.
„Tarp brunetės ir blondinės manęs šiose nuotraukose yra pusantrų metų skirtumas :)“, – rašė ji.
Netrukus po įrašo paskelbimo komentarų skiltį užplūdo internautų reakcijos – žmonės negailėjo komplimentų ir dalijosi savo nuomone apie įspūdingą moters transformaciją.
Komentaruose internautai neslėpė nuostabos dėl moters pokyčių. Vienas vartotojas prisipažino visiškai nesitikėjęs tokio rezultato ir teigė, kad pamatęs nuotraukas tiesiog išpūtė akis. Jis gyrė moters išvaizdą ir rašė, kad ji atrodo tiesiog puikiai.
Kitas komentatorius transformaciją pavadino geriausiu matytu „glow up“ pavyzdžiu. Jis juokavo tuo metu vartojęs kanapių produktą, tačiau vis tiek jautėsi nuoširdžiai laimingas dėl moters ir pridūrė, kad ji spinduliuoja pagrindinės filmo herojės energiją. Moteris į komplimentus atsakė padėka.
Kiti komentatoriai pabrėžė, kad moters išvaizda žavėjo visais etapais. Viena vartotoja rašė, jog transformacija yra tiesiog neįtikėtina, tačiau kartu pažymėjo, kad moters veidas išliko gražus tiek prieš pokyčius, tiek po jų. Anot jos, kiekviename etape moteris atrodė patraukliai, nors jos išvaizda per tą laiką ir pasikeitė labai ryškiai.
Dar daugiau internautų stebėjosi, kaip, atrodytų, nedideli pokyčiai gali taip stipriai pakeisti žmogaus išvaizdą. Viena komentatorė rašė, kad moteris atrodo gaivi, spindinti ir skleidžia pagrindinės herojės energiją. Ji taip pat svarstė, ar pokyčius lėmė vien estetinės procedūros, ar kartu išaugo ir pasitikėjimas savimi.
Kiti vartotojai sunkiai galėjo patikėti, kad nuotraukose – tas pats žmogus. Vienas jų teigė, kad moters transformacija tiesiog pribloškia, o jos išvaizda primena odos priežiūros reklamos modelį. Komentatorius taip pat gyrė pasirinktą plaukų spalvą ir juokavo, kad pamatęs tokius pokyčius net pradėjo iš naujo vertinti savo gyvenimo sprendimus.
Parengta pagal buzzfeed.com