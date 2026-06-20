Paaiškėjo daugiau šokiruojančių detalių apie Suvalkuose daug metų įkalintus dvynius

Dvyniai Marzena ir Janušas daugelį metų buvo izoliuojami kaime netoli Suvalkų (Palenkės vaivadija, Lenkija). Kai jie buvo rasti, jų būklė buvo siaubinga. Dvynių motinai ir seseriai pareikšti kaltinimai dėl smurto ir nepriežiūros.
„Jos neprisipažino padariusios nusikaltimus, kuriais yra kaltinamos, – portalui „Fakt“ sakė Suvalkų prokuratūros atstovas spaudai prokuroras Wojciechas Piktelis.
Janušo ir Marzenos motinai yra 70 metų. Jų seseriai, dirbančiai mokytoja netoliese esančioje vietovėje, – 50 metų. Būtent joms pareikšti kaltinimai dėl psichologinio ir fizinio smurto prieš bejėgius dvynius. Moterys kaltės nepripažįsta.
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„Jos pateikė savo įvykių versiją“, – nurodė prokuratūros atstovas.
Dvyniai buvo izoliuojami kaime prie Suvalkų: buvo išsekę ir alkani
Viskas prasidėjo nuo pranešimo institucijoms. Kažkam kilo įtarimų dėl minėtos šeimos situacijos viename kaime netoli Suvalkų.
Šių metų sausį mirus šeimos tėvui, jo laidotuvėse nepasirodė du vaikai – dvyniai. Buvusi žmona ir vyresnioji dukra dalyvavo, tačiau Marzenos ir Janušo nebuvo.
Artimieji aiškino, kad dvyniai negali dalyvauti tėvo laidotuvėse, nes yra išvykę. Vėliau teigta, kad jie buvo laidotuvėse, tik niekas jų nepastebėjo. Tokie paaiškinimai sukėlė žmonėms įtarimų, todėl jie pradėjo domėtis paslaptingu dvynių dingimu.
Paradoksalu, tačiau tėvo mirtis jiems padėjo sugrįžti į gyvenimą.
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Galiausiai kažkas apie situaciją pranešė socialinėms tarnyboms ir policijai. Į šeimos namus atvyko policijos pareigūnas, netrukus pasirodė ir greitoji pagalba.
Marzena ir Janušas buvo nugabenti į Suvalkų ligoninę.
Jų fizinė ir psichinė būklė buvo labai prasta. Dvyniai buvo išbadėję. Viena pašnekovė nurodė, kad moteris galėjo sverti vos apie 35 kilogramus.
Šiuo metu dvyniai gydomi psichiatrijos įstaigoje. Su jais neįmanoma užmegzti kontakto, todėl atlikti bet kokius ikiteisminio tyrimo veiksmus kol kas nėra galimybių.
Kančios galėjo trukti ilgiau nei 16 metų
Suvalkų prokuratūros duomenimis, dvynių kančios tęsėsi mažiausiai nuo 2010 metų, tai yra daugiau nei 16 metų.
Tačiau neatmetama galimybė, kad jie buvo izoliuojami dar ilgiau. Vietos gyventojai pasakoja, kad dvynių nematė nuo pat mokyklos baigimo.
Kaip nustatė tyrėjai, Marzena ir Janušas nebuvo laikomi užrakinti ar fiziškai kalinami. Jie buvo izoliuoti nuo išorinio pasaulio savo namuose.
Tačiau tuo viskas nesibaigė.
„Moterys netinkamai rūpinosi nukentėjusiaisiais, apleido jų mitybos, sveikatos ir higienos poreikius. Dėl to išsivystė neprievalgis, lėtinis organizmo išsekimas“, – teigė prokuroras W. Piktelis.
Motina ir sesuo kaltinamos smurtu
Motinai ir seseriai pareikšti kaltinimai dėl psichologinio ir fizinio smurto prieš 47 metų dvynius bei dėl jų sveikatos sužalojimo ir pavojaus gyvybei sukėlimo.
„Įtariamosios neprisipažino padariusios nusikaltimus. Jos pateikė kitokią savo įvykių versiją. Prokuratūra kreipėsi į teismą prašydama skirti trijų mėnesių suėmimą“, – sakė prokuratūros atstovas.
Teismas iš dalies patenkino prašymą ir skyrė dviejų mėnesių suėmimą.
Pasak prokuroro, tyrėjams dabar teks dirbti sparčiau, nei buvo planuota.
„Jei nespėsime atlikti visų veiksmų, vėl kreipsimės dėl suėmimo pratęsimo. Tai išskirtinė, nestandartinė byla“, – pabrėžė jis.
Kokią įvykių versiją pateikė įtariamosios, tyrėjai kol kas neatskleidžia.
Tačiau žinoma, kad tiriamos ir kitos aplinkybės, susijusios su dvynių izoliacija. Pasak pareigūnų, jos gali būti dar šiurpesnės.
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