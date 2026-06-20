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Po dirbtinio apvaisinimo kūdikio susilaukusi pora buvo šokiruota: klinika po incidento užsidarė (1)

2026 m. birželio 20 d. 18:19
Lrytas.lt
Po dirbtinio apvaisinimo kūdikio susilaukusi pora buvo šokiruota sužinojusi, kad mergaitė genetiškai nėra jų vaikas. Vis dėlto jie nori likti jos tėvais ir pasiekė susitarimą su biologiniais tėvais.
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Floridoje gyvenantys Tiffany Score ir Stevenas Millsas padavė į teismą Orlando vaisingumo centrą, teigdami, kad moteriai buvo implantuotas ne tas embrionas.
Tiffany pagimdė mergaitę Shea Score Mills, tačiau netrukus paaiškėjo, kad vaikas nepanašus nei į ją, nei į Steveną.
Remiantis žurnalo PEOPLE gautais teismo dokumentais, Tiffany ir Stevenas galiausiai pasiekė globos susitarimą su biologiniais mergaitės tėvais – praėjus šešiems mėnesiams po jos gimimo.

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Dokumentuose nurodoma, kad Tiffany ir Stevenas išsaugo teisę likti nuolatiniais mergaitės globėjais ir ją auginti.
Balandį pora paskelbė, kad biologinius Shea tėvus pavyko surasti atlikus genetinius tyrimus.
Poros atstovas leidiniui PEOPLE teigė: „Tiffany ir Steve'as supranta visuomenės susidomėjimą jų istorija ir vertina žiniasklaidos vaidmenį, padėjusį jiems bei Shea nustatyti mergaitės biologinius tėvus bei ir išsklaidyti baimes dėl jos ateities.
Tiffany ir Steve'as yra pasiryžę gerbti Shea biologinių tėvų privatumą.
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Su jais jie jau pradėjo kurti ir ketina toliau puoselėti draugyste bei pasitikėjimu grįstus santykius.
Taip pat jie siekia apsaugoti Shea nuo nepageidaujamo kišimosi į jos privatų gyvenimą.“
Teismo dokumentuose taip pat nurodoma, kad Tiffany ir Steve'as Orlando vaisingumo centre buvo sukūrę ir užšaldę tris gyvybingus embrionus.
Šiuo metu likęs jų embrionas perkeliamas į kitą gydymo įstaigą.
Tuo tarpu Orlando vaisingumo centras balandžio mėnesį pranešė nutraukiantis veiklą. Jį turėtų pakeisti kita vaisingumo gydymo įstaiga, rašo „tmz“.
 
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