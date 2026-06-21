Sekso paslaugų teikėja prabilo apie klientus: vengia dviejų tautybių vyrų

Larissa Pelissero apie tai papasakojo „TikTok“ vaizdo įraše, kuriame paaiškino, kodėl nustojo priimti klientus iš Indijos ir Pakistano.
Pasak Pelissero, toks sprendimas buvo nulemtas incidentų, su kuriais ji susidūrė karjeros pradžioje, kai už paslaugas imdavo maždaug perpus mažesnį mokestį ir nereikalaudavo nei klientų patikros, nei išankstinio užstato.
Ji teigė, kad dauguma jos klientų buvo iš šių šalių
Sulaikyti kauniečiai siūlę masažus, o tikrovėje teikę prostitucijos paslaugas
„Kai tik pradėjau dirbti, mano kainos buvo maždaug perpus mažesnės nei dabar. Tuo metu taip pat netaikiau klientų patikros ir nereikalavau užstato, nes norėjau kuo daugiau klientų.
Pastebėjau du dalykus. Pirma, dauguma mano klientų buvo iš tų šalių. Antra, pradėjau atpažinti tam tikrus jų elgesio modelius. Vienas dalykas yra aiškus, ir dėl to sunku ginčytis: Indijoje ir Pakistane egzistuoja labai stipri išžaginimo kultūra. Tai faktas, ir aš tai pastebėjau, ypač pagal tai, kaip kai kurie žmonės elgėsi su manimi“, – prisipažino L. Pelissero.
Vėliau ji apibūdino įvairias problemas, su kuriomis, jos teigimu, susidūrė bendraudama su klientais, įskaitant bandymus derėtis dėl jau sutartos kainos, agresyvų elgesį, nepagarbą ir higienos problemas.
Incidentas, pakeitęs jos požiūrį Pelissero teigė, kad vienas susitikimas turėjo ypač didelę įtaką jos sprendimui.
„Daugelis tų dalykų man paliko labai nemalonų įspūdį, tačiau galutinai mane privertė apsispręsti tai, kad vienas klientas iš vienos iš tų šalių bandė priversti mane užsiimti seksu be prezervatyvo.
Susiję straipsniai
Tai buvo labai traumuojanti patirtis. Dar blogiau buvo tai, kad kreipiausi į policiją, turėjau jo pilną vardą ir kitą informaciją, tačiau man buvo pasakyta, kad jie nieko negali padaryti.
Labai išsigandau, nes pagalvojau, kad jei kas nors panašaus nutiktų dar kartą, policija ir vėl negalėtų padėti. Todėl, siekdama apsisaugoti, nustojau priimti klientus iš tų šalių“, – pasakojo ji.
Pelissero paaiškino, kad ši patirtis paskatino ją nebepriimti klientų iš Indijos ir Pakistano dėl asmeninio saugumo sumetimų.
Persvarsto savo sprendimą
Nepaisant ankstesnės pozicijos, Pelissero teigė dabar svarstanti suteikti klientams iš šių šalių dar vieną galimybę, nes jos darbo praktika pasikeitė.
Ji paaiškino, kad dabar taiko aukštesnius įkainius ir prieš susitikimus reikalauja tiek klientų patikros, tiek užstato, skelbia „vt.co“
Kalbėdama apie savo dabartinį požiūrį, ji sakė: „Galvoju, kad galbūt turėčiau vėl juos priimti. Dabar reikalauju patikros ir užstato.
Mano kainos taip pat didesnės. Galbūt dabar jie elgsis kitaip, todėl nusprendžiau pabandyti dar kartą. Vėl pradėsiu priimti žmones iš tų šalių. Žinoma, jei susidursiu su tomis pačiomis problemomis, daugiau jų nebepriimsiu.“
Pelissero taip pat atmetė kaltinimus rasizmu ir pareiškė: „Tai neturi nieko bendra su rase. Jei ketinate komentaruose rašyti kokias nors kalbas apie rasizmą ar vadinti mane rasiste, geriau to nedarykite. Aš žinau savo ketinimus ir žinau, kad tai nėra susiję su rase.“
Seksasseksualinės paslaugosprostitucija
Rodyti daugiau žymių