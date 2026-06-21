Vyrai susipliekė prie moterų tualeto – pribloškė ne tik priežastis, bet ir baigtis

Incidentas įvyko „QuikTrip“ degalinėje Alabamoje. Ten Oklahomos gyventojas Tyleris Brodsky su dukromis įėjo į tuščią moterų tualetą. Tėtis paaiškino, kad pasirinko jį vietoje „nešvaraus“ vyrų tualeto.
Tačiau netikėtai prie tėvo priėjęs nepažįstamasis jį užsipuolė, o šis viską filmavo telefonu. Vyrų konfliko peržiūrų skaičius pasiekė 24 milijonus. Vaizdo įrašui išpopuliarėjus internete, piktojo vyro darbdaviai nusprendė jį atleisti, pareiškę, kad jo elgesys neatitinka bendrovės vertybių.
Vyras buvo oficialiai atleistas
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Kaip pranešė TMZ, tėvą užsipuolęs vyras buvo nepriklausomas rangovas ir licencijuotas nekilnojamojo turto brokeris. Pasak Starkvilyje įsikūrusios bendrovės „Overstreet Properties“ atstovo, incidento metu jis buvo asmeninėje kelionėje, nesusijusioje su įmonės veikla.
Bendrovė socialiniuose tinkluose netgi paskelbė oficialų pareiškimą: „Overstreet Properties“ žino apie socialiniuose tinkluose plintančius vaizdo įrašus, kuriuose užfiksuotas buvusio nepriklausomo rangovo elgesys asmeninės kelionės metu, nesusijusios su bendrove.
Vaizdo įraše matomas elgesys neatspindi „Overstreet Properties“ vertybių ar standartų, kurių tikimės iš mūsų organizacijai atstovaujančių asmenų. Mūsų dėmesys ir toliau sutelktas į kokybiškų paslaugų teikimą klientams, partneriams ir bendruomenei.
Vaizdo įraše matomas asmuo nebėra susijęs su „Overstreet Properties“.
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Į nemalonią situaciją įsikišo „QuikTrip“ darbuotoja, kuri išsprendė ginčą ir atsiprašė užsipultos šeimos.
Nepatenkintas nepažįstamasis nenurimo ir užsipuolė darbuotoją bandydamas ją įtikinti, kad būtent ji turėjo palydėti mergaites į tualetą vietoje jų tėvo. Jis tvirtino, kad tėvas ten „neturėjo ko veikti“.
Tėvas pakomentavo incidentą
Vėliau tėvas paskelbė papildomą vaizdo įrašą „TikTok“, kuriame atskleidė, kad į degalinę po incidento atvyko net trys policijos pareigūnai, tačiau jam pasakė, jog jis nieko blogo nepadarė. Atvirkščiai, policininkai nurodė šeimą užsipuolusiam vyrui palikti parduotuvę.
Jis prisiminė: „Pareigūnai man pasakė, kad nepadariau nieko neteisėto. Tikiuosi, kad tai atkreips dėmesį į žmones, kurie jaučia poreikį žeminti mamą ar tėtį, besistengiančius pasirūpinti savo vaikais.“