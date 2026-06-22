Vietoj vestuvių – nuotakos laidotuvės: mergvakaris Graikijoje baigėsi tragedija

Kaip praneša Graikijos leidinys „To Vima“, 37 metų italė Sara Ceccantini atostogavo Viduržemio jūros Mikono saloje. Automobilis, kuriuo ji važiavo, susidūrė su kita transporto priemone.
Remiantis „Sky TG24“ ir Italijos žiniasklaidos priemonės „Today“ duomenimis, pranešama, kad avarija įvyko naktį iš sekmadienio, birželio 14 d., į pirmadienį, birželio 15 d.
S. Ceccantini buvo viena iš keturių automobilyje važiavusių keleivių ir avarijos metu sėdėjo ant galinės sėdynės. Tikslias įvykio aplinkybes vis dar tiria Graikijos teisėsauga.
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Italijos pilietė, gyvenusi Areco mieste (maždaug už 225 kilometrų į šiaurės rytus nuo Romos), į ligoninę buvo pristatyta kritinės būklės, tačiau vėliau nuo patirtų sužalojimų mirė.
Per susidūrimą nukentėjo ir jos draugė, kuri šiuo metu tebėra ligoninėje.
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S. Ceccantini šeštadienį, birželio 20 d., Čivitela in Val di Kianoje turėjo ištekėti už savo sužadėtinio Lucos Bugialli. Be mamos liko trejų metų dukra.
Areco meras Marcello Comanducci savo „Facebook“ paskyroje išreiškė užuojautą ir teigė, kad ši žinia bendruomenę paliko „be žado“.
„Tragiška Saros netektis giliai sukrėtė visą mūsų bendruomenę, – rašoma įraše. – Jauna gyvybė užgeso per anksti, kaip tik tuo metu, kai ji ruošėsi išgyventi vieną gražiausių savo gyvenimo akimirkų. Reiškiu giliausią užuojautą jos šeimai, artimiesiems ir visiems, kas ją mylėjo.“
S. Ceccantini dirbo mados namų „Prada Group“ padalinyje Valvinjos miestelyje. Sužinojęs apie jos mirtį, įmonės savininkas Patrizio Bertelli, pagerbdamas velionės atminimą, 15 val. vietos laiku sustabdė gamyklos darbą.
San Džovani Valdarno savivaldybės, esančios netoli S. Ceccantini gimtojo Areco miesto, oficialiame „Facebook“ puslapyje taip pat buvo pagerbtas jos atminimas. Įraše pridurta, kad ši žinia „sukėlė šoką ir sielvartą visame Valdarno regione“.
„Mūsų bendruomenė yra sukrėsta tragiškos Saros Ceccantini mirties. Ji žuvo per automobilio avariją Graikijoje, likus vos kelioms dienoms iki savo vestuvių“, – rašoma išverstame įraše.
„Sara buvo jauna moteris, gerbiama ir vertinama profesionalė. Šeštadienį ji turėjo ištekėti už Lucos Bugialli, kurio tėvas turi verslą San Džovanio Lavanjinio gatvėje“, – priduriama tekste.
„Visa San Džovani Valdarno bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą Saros šeimai, jos mažajai dukrai, Lucai ir visiems jų artimiesiems, dalindamasi sielvartu, kuris giliai palietė mūsų kraštą“, – teigiama įraše.
Parengta pagal people.com
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