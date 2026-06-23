Per naktį tapo milijonieriumi ir dingo kaip į vandenį: šio žmogaus ieško visa Australija

Sėkmė nusišypsojo dviem Sidnėjuje pirktų bilietų savininkams – šeštadienio „The Lott“ loterijoje jie laimėjo po 1 818 181,82 Australijos dolerio (apie 1,11 mln. eurų). Viena laimėtoja apie prizą jau sužinojo, o Belmore rajone įsigyto antrojo bilieto savininkas vis dar nė nenutuokia tapęs milijonieriumi.
„Esu šoke“
Merilendso gyventoja pasakojo, kad apie įspūdingą laimėjimą sužinojo sekmadienio rytą pasitikrinusi bilietą. „Vis dar esu šoke. Net negalėjau suvokti, kad tai tiesa“, – sakė ji.
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Moteris teigė, kad pirmiausia apie šį prizą papasakojo vyrui ir su juo tokią progą paminėjo taure putojančio vyno. Tačiau pripažino, jog iki šiol sunku patikėti, kad jų gyvenimas taip netikėtai pasikeitė.
„Visada svajojome įsigyti nuosavą namą, o dabar pagaliau galėsime tai padaryti. Tai tiesiog neįtikėtina“, – džiaugėsi laimėtoja.
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Ji prisipažino loterijoje dalyvaujanti tik retkarčiais – dažniausiai tada, kai prizinis fondas būna didesnis arba po kai pajaučia motyvaciją po ankstesnio nedidelio laimėjimo.
Kitas milijonierius vis dar nežinomas
Tuo metu antrasis pagrindinio prizo savininkas iki šiol neatsiliepė. Maždaug virš 1 mln. eurų vertės bilietas buvo parduotas „Belmore Newsagency“ kioske, Burwood Road gatvėje.
Kadangi bilietas nebuvo užregistruotas žaidėjo paskyroje, organizatoriai neturi galimybės susisiekti su jo savininku. Dėl to dabar Belmoro gyventojai ir visi, kurie savaitgalį lankėsi šiame rajone, raginami kuo skubiau pasitikrinti savo bilietus.
„Tikėtina, kad šis žmogus vis dar nė nenutuokia savaitgalį laimėjęs. Tiesa, jau pranešėme apie laimėjimą Merilendso gyventojai, o dabar nekantraujame surasti ir paslaptingąjį Belmoro milijonierių“, – sakė loterijos atstovė Khat McIntyre.
Ji paragino pasitikrinti tuos, kurie šeštadienio loterijos bilietą pirko „Belmore Newsagency“ kioske. „Gali būti, kad būtent jūs tapote milijonieriumi.
Tik įsivaizduokite, kokį jaudulį sukeltų žinia, kad laimėjote pirmosios kategorijos prizą. Toks laimėjimas akimirksniu gali pakeisti ne tik likusius metų planus, bet ir visą ateitį“, – pridūrė atstovė.
Kiosko darbuotojai taip pat sakė besidžiaugiantys kliento sėkme ir išreiškė viltį, kad paslaptingasis milijonierius netrukus atsiims jam priklausantį prizą.
Iš viso birželio 20 dieną vykusiame loterijos traukime pačius vertingiausius prizus laimėjo 11 žmonių, pirkusių bilietus visoje Australijoje. Keturi jų buvo parduoti Naujojo Pietų Velso valstijoje, trys – Vakarų Australijoje, du – Viktorijoje, po vieną – Kvynslande ir Pietų Australijoje.
Parengta pagal Mirage News.com
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