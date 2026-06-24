Medaus mėnuo Turkijoje virto tragedija: jaunikio šuolis į jūrą baigėsi mirtimi

Nelaimė įvyko trečiąją poros medaus mėnesio dieną. Suleymanas su žmona ilsėjosi Turkijos kurorte, kai nusprendė šokti į jūrą nuo aukštesnės vietos. Vyras nėrė galva į priekį, tačiau šuolis baigėsi sunkia trauma.
Jo žmona matė viską savo akimis. Po smūgio vyras buvo ištrauktas iš vandens sunkiai sužeistas. Į įvykio vietą iškviestos pagalbos tarnybos skubiai nugabeno jį į Muglos Sitki Kocmano universiteto Medicinos fakulteto ligoninę netoli Fetijos.
Suleymanas buvo kritinės būklės. Medikai vienuolika dienų kovojo dėl jo gyvybės, tačiau patirtos traumos buvo per sunkios – vyras mirė ligoninėje.
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Kaip pranešama, jis patyrė sunkius stuburo sužalojimus. Tragedija įvyko praėjus vos kelioms dienoms po vestuvių, kurios buvo surengtos birželio 6-ąją.
Suleymanas, kaip skelbia užsienio žiniasklaida, dirbo marinuotų produktų gamykloje Turgutlu mieste. Jo laidotuvės surengtos Kutuko Minare mečetėje, o vėliau vyras palaidotas Alašehiro naujosiose kapinėse.
Ši nelaimė dar kartą priminė, kokios pavojingos gali būti iš pirmo žvilgsnio nekaltos pramogos vandenyje. Specialistai ne kartą įspėja, kad šuoliai į vandenį nepažįstamose vietose gali baigtis itin skaudžiai, ypač jei nežinomas gylis, dugno reljefas ar yra bangavimas.
Panašios tragedijos vasaros sezonu fiksuojamos įvairiose šalyse. Neseniai buvo pranešta ir apie britų paauglio žūtį Graikijoje – vaikinas nuskendo jūroje, nors paplūdimyje buvo iškeltos raudonos vėliavos, įspėjančios apie pavojingas sąlygas.
Dar viena skaudi nelaimė įvyko Kalifornijoje, kur dvi jaunos moterys buvo nuneštos bangų, kai ilsėjosi paplūdimyje. Tokie atvejai rodo, kad net ir įprastos atostogų akimirkos prie vandens gali tapti pavojingos, jei neįvertinamos sąlygos.
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